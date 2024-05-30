Инфографика Средняя брутто-зарплата в Латвии превысила 1600 евро

С 1 января 2024 года минимальная зарплата в Латвии увеличена с 620 до 700 евро, или на 12,9%, отмечает статистическое управление.

В соответствии с государственным бюджетом на 2024 год в этом году вырастут зарплаты работников учреждений Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, здравоохранения и социального сектора, образования и культуры. Реформа оплаты труда в государственном управлении, начатая в 2022 году, будет продолжена.

За год средняя заработная плата быстрее всего росла в сфере образования - на 20,4%, в государственном управлении и обороне - на 15,8%, в сфере расселения туристов, размещения и питания и прочих услуг (включая деятельность общественных, политических и других организаций, ремонт личных и домашних вещей, химчистку, парикмахерские, косметические, похоронные и прочие услуги) - на 13,8%, а также в сфере транспорта и хранения - на 12%.

В первом квартале 2024 года среднемесячная заработная плата за полный рабочий день была выше, чем в среднем по стране, в финансовой и страховой деятельности - 2 956 евро, в сфере информационных и коммуникационных услуг - 2 675 евро, в энергетике - 2 118 евро, в профессиональных, научных и технических услугах - 2 092 евро, в государственном управлении - 1 883 евро, в здравоохранении и социальной работе - 1 680 евро, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 1 666 евро.

Самая низкая средняя зарплата за полный рабочий день была в сфере размещения туристов и общественного питания - 1071 евро до вычета налогов.

В первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года средняя заработная плата до уплаты налогов быстрее всего росла в Латгале - на 12,5%, затем в Видземе - на 11,6% и Земгале - на 11,2%.

Самая высокая средняя брутто-зарплата за полный рабочий день была в Риге - 1 804 евро, а самая низкая в Латгале - 1 151 евро, что на 36% меньше, чем в столице. Разница в средней зарплате между Ригой и регионами за год немного сократилась во всех регионах, кроме Курземе. Больше всего разрыв сократился в Латгале - на один процентный пункт.