Инфографика Средняя брутто-зарплата в Латвии превысила 1600 евро

Средняя брутто-зарплата в Латвии до вычета налогов за полный рабочий день в первом квартале этого года составила 1 623 евро, что на 11% или 162 евро больше, чем в соответствующем периоде 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления
В частном секторе средняя брутто-зарплата в первом квартале 2024 года выросла на 8,9% до 1 614 евро, а в общественном секторе - на 16,3% до 1 657 евро.
В секторе общего государственного управления, который включает в себя государственные и муниципальные учреждения, Государственное агентство социального страхования, а также контролируемые и финансируемые государственными и местными органами власти компании, средняя брутто заработная плата за первые три месяца этого года составила 1606 евро, что на 17,6% больше, чем в первом квартале 2023 года.
По сравнению с четвертым кварталом 2023 года среднемесячная брутто-зарплата выросла на 0,8%. За этот период средняя заработная плата в общественном секторе снизилась на 0,7%, в правительственном секторе - на 1,6%, а в частном секторе выросла на 1,8%.
Заработная плата за час работы до вычета налогов выросла за год до 10,65 евро, что на 16% больше.
Средняя нетто заработная плата (после налогов) в первом квартале этого года составила 1 180 евро, или 72,7% от брутто заработной платы, что на 10,2% больше, чем годом ранее, и опережает рост потребительских цен. Реальный рост чистой заработной платы, скорректированный на инфляцию, составил 9,3%.
С 1 января 2024 года минимальная зарплата в Латвии увеличена с 620 до 700 евро, или на 12,9%, отмечает статистическое управление.
В соответствии с государственным бюджетом на 2024 год в этом году вырастут зарплаты работников учреждений Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, здравоохранения и социального сектора, образования и культуры. Реформа оплаты труда в государственном управлении, начатая в 2022 году, будет продолжена.
За год средняя заработная плата быстрее всего росла в сфере образования - на 20,4%, в государственном управлении и обороне - на 15,8%, в сфере расселения туристов, размещения и питания и прочих услуг (включая деятельность общественных, политических и других организаций, ремонт личных и домашних вещей, химчистку, парикмахерские, косметические, похоронные и прочие услуги) - на 13,8%, а также в сфере транспорта и хранения - на 12%.
В первом квартале 2024 года среднемесячная заработная плата за полный рабочий день была выше, чем в среднем по стране, в финансовой и страховой деятельности - 2 956 евро, в сфере информационных и коммуникационных услуг - 2 675 евро, в энергетике - 2 118 евро, в профессиональных, научных и технических услугах - 2 092 евро, в государственном управлении - 1 883 евро, в здравоохранении и социальной работе - 1 680 евро, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 1 666 евро.
Самая низкая средняя зарплата за полный рабочий день была в сфере размещения туристов и общественного питания - 1071 евро до вычета налогов.
В первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года средняя заработная плата до уплаты налогов быстрее всего росла в Латгале - на 12,5%, затем в Видземе - на 11,6% и Земгале - на 11,2%.
Самая высокая средняя брутто-зарплата за полный рабочий день была в Риге - 1 804 евро, а самая низкая в Латгале - 1 151 евро, что на 36% меньше, чем в столице. Разница в средней зарплате между Ригой и регионами за год немного сократилась во всех регионах, кроме Курземе. Больше всего разрыв сократился в Латгале - на один процентный пункт.