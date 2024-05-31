Новые электропоезда будут курсировать по конкретным рейсам

АО Pasažieru vilciens (PV) с четверга, 6 июня, определит конкретные рейсы, по которым будут курсировать новые электропоезда, а также отметит в расписании железнодорожные станции с модернизированными платформами, сообщили агентству LETA представители PV.
Информация будет доступна на сайте компании и на всех железнодорожных станциях.
PV также отмечает, что удобная посадка и высадка из поездов и доступ к пассажирским платформам в настоящее время имеются на 32 железнодорожных станциях.
PV отмечает, что в настоящее время около 80% рейсов на электрифицированных линиях обслуживаются новыми электропоездами, а полный переход на поезда производства чешской компании Škoda Vagonka со старых электропоездов произойдет постепенно к концу года.
В настоящее время пассажирские перевозки осуществляют 22 новых электропоезда, а оставшиеся десять составов должны быть переданы производителем до конца лета.
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