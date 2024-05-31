Новые электропоезда будут курсировать по конкретным рейсам

Информация будет доступна на сайте компании и на всех железнодорожных станциях.

PV также отмечает, что удобная посадка и высадка из поездов и доступ к пассажирским платформам в настоящее время имеются на 32 железнодорожных станциях.

PV отмечает, что в настоящее время около 80% рейсов на электрифицированных линиях обслуживаются новыми электропоездами, а полный переход на поезда производства чешской компании Škoda Vagonka со старых электропоездов произойдет постепенно к концу года.

В настоящее время пассажирские перевозки осуществляют 22 новых электропоезда, а оставшиеся десять составов должны быть переданы производителем до конца лета.

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