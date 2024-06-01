Rīgas ūdens повышает тариф на воду: сколько теперь придется платить рижанам?

Тариф на услуги водоснабжения вырастет на 8,5% и составит 1,27 евро за кубический метр без налога на добавленную стоимость (PVN), а тариф на услуги канализации вырастет на 6,2% - до 1,03 евро за кубометр без PVN.

Новые тарифы будут действовать до 31 мая 2026 года.

С 1 июня 2026 года тариф на услуги водоснабжения Rīgas ūdens вырастет до 1,28 евро за кубометр без PVN, а тариф на услуги канализации достигнет 1,06 евро за кубометр без PVN.

До сих пор тариф на услуги водоснабжения составлял 1,17 евро за кубометр, а тариф на услуги канализации - 0,97 евро за кубометр без PVN.

Глава отдела водного хозяйства SPRK Даце Чодаре-Плауде говорит, что рост тарифов на услуги Rīgas ūdens в большей степени связан с инвестициями компании, а также с ежегодным ростом эксплуатационных расходов.

В то же время коммерсант заключил договор о более низкой цене покупки электроэнергии, поэтому эта позиция была, соответственно, уменьшена.

Уже сообщалось, что оборот Rīgas ūdens в прошлом году, по предварительным данным, составил 76,448 миллиона евро, что на 16,3% больше, чем в 2022 году, а прибыль компании выросла на 45,9% и составила 7,533 миллиона евро.

Rīgas ūdens предоставляет услуги водоснабжения в Риге, в Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях, а также предлагает услуги по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем предприятия является Рижское самоуправление.

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