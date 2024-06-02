Россия пытается обойти западные санкции, в том числе через Латвию

Против России уже действует 13 пакетов санкций Евросоюза. Эта паркеты экономических и других видов ограничений призваны ухудшить экономику страны-агрессора и помешать работе отраслей, важных для оккупационной военной промышленности.

Несмотря на это, международная торговля далеко не остановлена, и Латвия играет в ней большую роль как пограничная страна с агрессором.

Более того, закрыты пограничные пункты в Финляндии, Нарве (Эстония) и некоторые в Латвии, что означает огромные очереди на все еще открытых пограничных переходах с Россией и ее союзницей Беларусью.

Таможенники заняты отслеживанием возможных нарушений, а грузовикам, возможно, придется ждать до недели, чтобы пройти границу.

Санкции же обходят, чаще всего с помощью каких-то третьих стран.

В прошлом и в этом году латвийские таможенники отправляли запросы на получение информации в Центральную Азию, спрашивая, отправляли ли оттуда или заказывали данный груз.

Адресаты не всегда отвечают, но когда отвечают, то в более чем в 60 % случаев ответы отрицательные.