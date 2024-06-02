Россия пытается обойти западные санкции, в том числе через Латвию

Пошел третий год с момента полномасштабного вторжения России в Украину, а санкции, введенные против Кремля, не оказали должного воздействия на экономику агрессора. Москва неплохо умеет находить разные способы, чтобы обойти ограничения, наложенные Западом, и Латвия здесь также играет важную роль. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Против России уже действует 13 пакетов санкций Евросоюза. Эта паркеты экономических и других видов ограничений призваны ухудшить экономику страны-агрессора и помешать работе отраслей, важных для оккупационной военной промышленности.
Несмотря на это, международная торговля далеко не остановлена, и Латвия играет в ней большую роль как пограничная страна с агрессором.
Более того, закрыты пограничные пункты в Финляндии, Нарве (Эстония) и некоторые в Латвии, что означает огромные очереди на все еще открытых пограничных переходах с Россией и ее союзницей Беларусью.
Таможенники заняты отслеживанием возможных нарушений, а грузовикам, возможно, придется ждать до недели, чтобы пройти границу.
Санкции же обходят, чаще всего с помощью каких-то третьих стран.
В прошлом и в этом году латвийские таможенники отправляли запросы на получение информации в Центральную Азию, спрашивая, отправляли ли оттуда или заказывали данный груз.
Адресаты не всегда отвечают, но когда отвечают, то в более чем в 60 % случаев ответы отрицательные.
Чаще всего латвийские таможенники не пропускают корма, древесину, металлопродукцию, электроприборы и запчасти.
За последние годы Служба государственных доходов (VID) возбудила сотни уголовных дел по фактам возможного уклонения от санкций, а пятьдесят случаев были переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела. Именно здесь и возникает проблема.
Провоз через границу любой несанкционированной бутылки шампанского автоматически влечет за собой бюрократически сложную уголовную процедуру.
Планируется установить, что за мелкие нарушения можно привлечь к административной ответственности, чтобы следователи могли сосредоточиться на крупных делах.
Такой подход поддерживает и Служба финансовой разведки (FID), которая является главным учреждением в Латвии, когда речь идет о санкциях. Здесь также наблюдается резкий рост числа случаев обхода санкций.
Министерство финансов, политически курирующее таможню, заявляет, что ситуация на восточной границе непростая, но и не исключительная. Проблематика Центральной Азии - это отдельная история.
В 14-м пакете санкций планируется приравнять санкции против Беларуси к тем, которые применяются к России. Это помогло бы закрыть один из путей обхода санкций, но что делать с проторенным путем через Центральную Азию, который выгоден Кремлю и питает его военную машину, неясно.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!