По словам министра, подробная информация о расходах будет представлена в ближайшее время, когда будет обнародован полный анализ затрат.

Бришкенс сообщил, что 11 июня правительство ознакомится с отчетом, в котором изложен сценарий реализации первой очереди проекта, что важно и для партнеров в Европейском союзе, чтобы обозначить выбранный Латвией способ реализации проекта.

"Мы хорошо осознаем проблемы, связанные с доступностью или частичной недоступностью финансирования", - сказал министр, добавив, что в отчете будут указаны альтернативные источники финансирования.

Бришкенс уверен, что совместными усилиями будет найден способ обеспечения финансирования первой очереди проекта, но тревогу вызывает то, что управление проектом до сих пор было очень слабым, что выражалось на разных уровнях - и со стороны реализующих проект организаций, и на политическом.

По словам министра, установленные на данный момент сроки реализации проекта "очень и очень амбициозны", и только решительное продвижение вперед и поиск финансовых решений позволят построить инфраструктуру железнодорожной магистрали в срок.

Премьер-министр Эвика Силиня после заседания коалиции подчеркнула, что для Rail Baltica потребуется "очень большое" финансирование, и министр сообщения должен представить правительству соответствующую модель управления проектом и инфраструктурой.

Премьер отметила, что до сих пор речь шла о реализации только отдельных этапов трасы, но правительство никогда не рассматривало проект Rail Baltica в целом. Коалиция договорилась, что правительство должно рассмотреть проект "в полном масштабе", чтобы понять, как его реализовать.

Проект "вырос" до фазы строительства инфраструктуры, но имеющиеся средства не покроют необходимые расходы и нужно искать новые возможности финансирования, подчеркнула Силиня.

Галерея: Строительство Rail Baltica

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