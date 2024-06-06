В английском есть выражение down the rabbit hole ("вниз по кроличьей норе"), которое используется для описания ситуации, конца которой не видно. Как в сказке "Алиса в Cтране чудес", главная героиня чувствует, будто падение в кроличью нору продолжается вечно. Такое же ощущение возникает при попытке узнать об интересах бизнеса ОАЭ и конкретно инвестора в Андрейсалу Мохамеда Али Алаббара в Европе. TVNET+ продолжает серию статей о деятельности и репутации Алаббара в других частях мира.

Как в Сербии, так и в Албании, когда бизнесмен из ОАЭ Алаббар официально раскрыл свои инвестиционные планы в этих странах, были обещаны золотые горы - приведенные в порядок причалы, современная инфраструктура, новые торговые точки и тысячи новых квартир. Звучали эпитеты "Близнец дубайского причала", "Лучше, чем Монако" и т. д. Однако в обеих странах вскоре после объявления об этих планах и жители, и политические обозреватели, и представители правящей оппозиции назвали проекты бизнесмена в их стране "крупнейшей схемой отмывания денег в Европе". Рассмотрим, что именно там произошло.