Рассекречено несколько материалов о проекте Rail Baltica

На данный момент доступны три отчета о ходе реализации проекта Rail Baltica в Латвии в 2022 году, в том числе о ходе реализации проекта на начало 2022 года, во втором и третьем кварталах.

Общие расходы Латвии на проект Rail Baltica пять лет назад оценивались примерно в 1,9 млрд евро, но сейчас расходы на его первую очередь увеличилась как минимум в три раза, заявил министр сообщения Каспарс Бришкенс в понедельник, 4 июня.

По словам министра, подробная информация о расходах будет представлена в ближайшее время, когда будет обнародован полный анализ затрат.

Бришкенс сообщил, что 11 июня правительство ознакомится с отчетом, в котором изложен сценарий реализации первой очереди проекта, что важно и для партнеров в Европейском союзе, чтобы обозначить выбранный Латвией способ реализации проекта.

"Мы хорошо осознаем проблемы, связанные с доступностью или частичной недоступностью финансирования", - сказал министр, добавив, что в отчете будут указаны альтернативные источники финансирования.