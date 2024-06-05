Рассекречено несколько материалов о проекте Rail Baltica

Ряд информационных материалов о железнодорожном проекте Rail Baltica, которые ранее имели статус "Ограниченная доступность", опубликованы, сообщается на портале правовых актов.
На данный момент доступны три отчета о ходе реализации проекта Rail Baltica в Латвии в 2022 году, в том числе о ходе реализации проекта на начало 2022 года, во втором и третьем кварталах.
Общие расходы Латвии на проект Rail Baltica пять лет назад оценивались примерно в 1,9 млрд евро, но сейчас расходы на его первую очередь увеличилась как минимум в три раза, заявил министр сообщения Каспарс Бришкенс в понедельник, 4 июня.
По словам министра, подробная информация о расходах будет представлена в ближайшее время, когда будет обнародован полный анализ затрат.
Бришкенс сообщил, что 11 июня правительство ознакомится с отчетом, в котором изложен сценарий реализации первой очереди проекта, что важно и для партнеров в Европейском союзе, чтобы обозначить выбранный Латвией способ реализации проекта.
"Мы хорошо осознаем проблемы, связанные с доступностью или частичной недоступностью финансирования", - сказал министр, добавив, что в отчете будут указаны альтернативные источники финансирования.
Бришкенс уверен, что совместными усилиями будет найден способ обеспечения финансирования первой очереди проекта, но тревогу вызывает то, что управление проектом до сих пор было очень слабым, что выражалось на разных уровнях - и со стороны реализующих проект организаций, и на политическом.
По словам министра, установленные на данный момент сроки реализации проекта "очень и очень амбициозны", и только решительное продвижение вперед и поиск финансовых решений позволят построить инфраструктуру железнодорожной магистрали в срок.
Как сообщалось, проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы соединить страны Балтии с другими странами Европы железнодорожным транспортом. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию протяженностью 870 километров с европейской шириной колеи 1435 миллиметров и максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.
Первоначально ожидалось, что расходы на Rail Baltica достигнут 5,8 млрд евро, однако участвующие стороны неоднократно заявляли, что они существенно выросли. Часть расходов покроют средства Евросоюза. Железнодорожную линию Rail Baltica планируется открыть поэтапно в период с 2028 по 2030 год.
В отчете о деятельности за прошлый год Служба государственной безопасности (VDD) подчеркнула, что, несмотря на существующие сложности, дальнейшие задержки в строительстве инфраструктуры Rail Baltica недопустимы и что проекту требуется целенаправленное управление рисками.
Галерея: Праздник стропил Rail Baltica на Центральном вокзале Риги
Галерея: началось строительство первой опоры моста Rail Baltica
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