Казахстан о санкциях против России: не поддерживаем, но соблюдать будем

"Мы не являемся участниками коалиций, не поддерживаем эту одностороннюю санкционную политику, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения", - сказал Жумангарин. Он добавил, что Казахстан, имея небольшую экономику, не выдержит санкционного давления.

В конце мая представитель одной из российских компаний по импорту автомобильных ингредиентов рассказал СМИ The Moscow Times, что российский бизнес сталкивается с новыми проблемами в Казахстане, который российская сторона использовала в качестве транзитного пункта для платежей с Китаем и импорта китайских товаров. По словам источника, несколько казахстанских банков прекратили осуществлять денежные переводы из России в Китай. В качестве причины назван тот факт, что крупнейший банк Китая - Bank of China регулярно "отвергает" платежи казахстанских банков за санкционную продукцию.

При этом в начале апреля казахские банки начали массово отказываться от обслуживания российских карт "Мир". К санкциям присоединился и крупнейший казахский банк Halyk Bank, который полностью прекратил обслуживать российские карты, в том числе денежные переводы, платежи и снятие наличных в банкоматах. Кроме того, банковские карты России отказались обслуживать и другие казахстанские банки.

В декабре 2023 года президент США Джо Байден разрешил Минфину установить санкции против иностранных банков, если они помогают совершать сделки санкционированным российским лицам. Нарушителям правил грозит полная потеря доступа к финансовой системе США.

Казахстан - один из главных торговых партнеров России на постсоветском пространстве. Она входит в Евразийский экономический союз, а также организацию договора о коллективной безопасности.

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