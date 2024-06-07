Байден извинился перед Зеленским за задержку военной помощи

Байден, встречаясь с Зеленским в Париже, заявил, что хочет извиниться за многомесячную задержку с принятием пакета помощи на сумму 61 ​​миллиард долларов, который был окончательно одобрен Конгрессом в конце апреля.

"Эта проблема решена. Я заверяю вас, что Соединенные Штаты будут стоять на вашей стороне. Мы полностью привержены этому", - цитирует Байдена агентство dpa.

Во время встречи в Париже Байден также объявил о выделении Киеву новой помощи в размере 225 миллионов долларов.

В четверг, 7 июня, Байден и Зеленский приняли участие в праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии, а в пятницу утром Зеленский выступил перед французским парламентом.

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