Каждый из нас ежедневно тратит свои кровно заработанные на ненужные вещи, на которых можно было бы и сэкономить. Сегодня экономика для многих является неотъемлемой частью жизни. Наши родители, бабушки и дедушки, однако, наверняка знают проверенные методы экономии, которые хорошо работают и сегодня.
Экономная жизнь не является чем-то порицаемым, а наоборот - означает разумное распределение средств и их максимально эффективное использование.
Способов сэкономить много, но есть шесть советов прямиком из "старых времен", которые не потеряли своей актуальности и сегодня и позволят сохранить серьезную сумму средств.