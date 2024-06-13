12 лет назад латвийский бизнесмен Оскар Лусис, имевший на тот момент интернет, компьютер, автомобиль и 50 латов (около 70 евро), создал собственный бизнес по оказанию туристических услуг OsaBus, который сегодня превратился в игрока мирового уровня в своей области. Компания расширилась и преобразилась, создав и предложив новый инструмент бронирования транспорта и путешествий - Dispo.

- Как бы вы охарактеризовали бизнес-среду в Латвии в целом, как она изменилась за последние 12 лет?

- Что касается нашей отрасли - туризма и пассажирских перевозок, то в Латвии она развивается очень медленно. Мы вроде смеемся над эстонцами, но, наверное, это эстонцам следует смеяться над нашей медлительностью. Мы определенно отстаем в сфере туризма.

До пандемии Covid-19 мы работали с Беларусью, а также обслуживали западноевропейских клиентов в России и Украине, поэтому мы видим некоторые сходства и некоторые различия на этих двух рынках. Кажется очень странным, что, например, формат счетов у нас такой же, как и в Беларуси. В то же время этот формат в Эстонии аналогичен формату в странах Западной Европы.

Получается, что мы в Латвии до сих пор работаем по тому формату, который есть в Беларуси. Это очень странно. Сейчас, насколько я понимаю, дела в этом плане несколько улучшились.

В 2018 году я начал исследовать, как так получается, что, например, немцы и даже эстонцы могут "играть" на глобальном уровне, а латвийцы - нет?