"Газпром" достиг "новых вершин": объем добычи газа упал до исторически самого низкого уровня

Российский газовый гигант "Газпром", потеряв европейский рынок и так и не сумев дождаться нового контракта на поставки газа с Китаем, вынужден сократить добычу газа и заморозить ряд новых проектов. Из-за этого в 2023 году "Газпром" добыл 359 млрд кубометров газа, что является самым низким показателем за всю историю существования компании.
Как следует из отчета компании, обнародованного в понедельник, по сравнению с 2022 годом "Газпром" потерял еще 13% добычи, или 53,9 миллиарда кубометров газа. По сравнению с 2021 годом - даже 30%, или 156 млрд кубометров. Из-за этого прошлый год стал для компании худшим за 34 года.
После распада СССР объем добычи газа "Газпромом" составлял в среднем 600 млрд кубометров в год. В начале 2000-х он упал до 520 миллиардов кубометров, в 2012 году добыча газа упала ниже 500 миллиардов, а после аннексии Крыма - до 420 миллиардов кубометров газа в год.
В последние годы "Газпром" наращивал объемы добычи газа и в 2021 году смог достичь 515 млрд кубометров газа. Однако вторжение в Украину и бравурная попытка "заморозить Европу", потерпевшая фиаско, поставили крест на попытках компании сохранить свои прежние позиции.
Отключив газ для европейских клиентов, "Газпром" потерял свой основной рынок сбыта, где мог реализовывать значительную часть добываемого газа на протяжении более 50 лет. В прошлом году "Газпром" экспортировал за рубеж всего 69 млрд кубометров газа, что является минимальным объемом с 1985 года. Поставки в Европу сократились до 28 миллиардов кубометров, что является уровнем второй половины 1970-х годов.
Впервые с 1990-х годов "Газпром" завершил год с чистым убытком в объеме 629 миллиардов рублей (более шести миллиардов евро), что стало антирекордом компании.
Самая большая надежда Кремля - на Китай, которому Россия предлагает в пять раз увеличить закупки газа и совместно построить новый газопровод "Сила Сибири - 2". Однако Пекин не спешит подписывать договор и требует от Кремля новых и больших скидок. Уже сейчас Китай платит за газ на 46% меньше, чем Турция или другие европейские страны.
Источники Financial Times, осведомленные об итогах переговоров, выяснили, что Си Цзиньпин потребовал от Путина снизить цены на газ до внутрироссийского уровня - и при этом Си готов закупить лишь небольшую часть из 50 млрд кубометров газа, предложенного проектом "Сила Сибири - 2".
Именно поэтому переговоры по этому проекту зашли в тупик, и российские инвестиционные банки в закрытой отчетности уже исключили китайский контракт из будущих оценок финансовой ситуации "Газпрома".
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