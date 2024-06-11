"Газпром" достиг "новых вершин": объем добычи газа упал до исторически самого низкого уровня

Как следует из отчета компании, обнародованного в понедельник, по сравнению с 2022 годом "Газпром" потерял еще 13% добычи, или 53,9 миллиарда кубометров газа. По сравнению с 2021 годом - даже 30%, или 156 млрд кубометров. Из-за этого прошлый год стал для компании худшим за 34 года.

После распада СССР объем добычи газа "Газпромом" составлял в среднем 600 млрд кубометров в год. В начале 2000-х он упал до 520 миллиардов кубометров, в 2012 году добыча газа упала ниже 500 миллиардов, а после аннексии Крыма - до 420 миллиардов кубометров газа в год.

В последние годы "Газпром" наращивал объемы добычи газа и в 2021 году смог достичь 515 млрд кубометров газа. Однако вторжение в Украину и бравурная попытка "заморозить Европу", потерпевшая фиаско, поставили крест на попытках компании сохранить свои прежние позиции.