Рижский супермаркет попробует работать без сотрудников

В режиме самообслуживания магазин будет работать по рабочим дням с 10:00 до 14:00, а по субботам и воскресеньям - с 18:00 до 22:00.

Как пояснили в компании, в то время, когда магазин работает без сотрудников, для проникновения в него на входе необходимо активировать свою платежную карту. Откроются автоматические двери, позволяющие покупателю зайти в помещение магазина, где можно будет выбрать покупки и на кассе самообслуживания расплатиться за них.

Ранее сообщалось, что в Эстонии уже работает магазин Rimi в полном режиме самообслуживания.

Председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс сообщает, что предприятие рассматривает возможность в будущем приспособить и другие магазины такого типа и небольшого размера в Латвии к возможности самообслуживания, например, в Восточной клинической университетской больнице.

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