Стоимость импорта из РФ и Беларуси упала на 13,4%

Импорт из Беларуси за тот же период сократился на 4,1%, или на 538 700 евро, до 12,62 млн евро. По данным статистического управления, снижение импорта из Беларуси произошло в основном за счет падения импорта цветных металлов и изделий из них на 76,8% или 300 000 евро.

В то же время в апреле 2024 года экспорт в Россию сократился на 19,5% или на 16,95 млн евро по сравнению с апрелем 2023 года и составил 69,807 млн евро, что было обусловлено в основном снижением экспорта машин, механических приборов на 82,9% или на 5,6 млн евро.

Экспорт в Беларусь за тот же период снизился на 27,4% или 4,137 млн евро до 10,953 млн евро, в основном за счет снижения экспорта оптических приборов и аппаратуры на 70,8% или 1,5 млн евро.

Уже сообщалось, что в 2023 году Латвия импортировала из России товаров на общую сумму 606,618 млн евро, что в три раза меньше, чем годом ранее, а из Беларуси - на 173,4 млн евро, что на 41,8% меньше.

В то же время в прошлом году Латвия экспортировала в Россию товаров на 1,124 миллиарда евро, что на 6,2% меньше, чем в 2022 году, а стоимость товаров, экспортированных в Беларусь, упала на 7,5% до 170,272 миллиона евро.

Всего в прошлом году Латвия экспортировала товаров на 18,943 млрд евро, что на 11,2% или 2,39 млрд евро меньше, чем в 2022 году, а импортировала на 23,196 млрд евро, что на 12,5% или 3,3 млрд евро меньше.

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