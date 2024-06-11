Стоимость импорта из РФ и Беларуси упала на 13,4%

Общая стоимость импортированных из России и Беларуси товаров в Латвии за первые четыре месяца этого года снизилась на 13,4% или на 38,179 млн евро по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 247,353 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
В то же время за первые четыре месяца этого года Латвия экспортировала в Россию и Беларусь товаров на общую сумму 389,388 млн евро, что на 11,4% или 50,023 млн евро меньше, чем за первые четыре месяца 2023 года.
За первые четыре месяца 2024 года Латвия импортировала из России товаров на 187,441 млн евро, что на 16,4% или на 36,875 млн евро меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а из Беларуси - на 59,912 млн евро, что на 2,1% или на 1,303 млн евро меньше.
За первые четыре месяца этого года Латвия экспортировала в Россию товаров на общую сумму 338,861 млн евро, что на 10,6% или 40,314 млн евро меньше, чем за первые четыре месяца прошлого года, а в Беларусь было экспортировано товаров на 50,527 млн евро, что меньше на 16,1% или 9,709 млн евро.
В апреле 2024 года Латвия импортировала из России товаров на 37,97 млн евро, что на 23,4% или 11,612 млн евро меньше, чем в апреле 2023 года.
По данным ЦСУ, снижение импорта из России произошло в основном за счет уменьшения импорта минеральных продуктов на 50,3% или 10,2 млн евро.
Импорт из Беларуси за тот же период сократился на 4,1%, или на 538 700 евро, до 12,62 млн евро. По данным статистического управления, снижение импорта из Беларуси произошло в основном за счет падения импорта цветных металлов и изделий из них на 76,8% или 300 000 евро.
В то же время в апреле 2024 года экспорт в Россию сократился на 19,5% или на 16,95 млн евро по сравнению с апрелем 2023 года и составил 69,807 млн евро, что было обусловлено в основном снижением экспорта машин, механических приборов на 82,9% или на 5,6 млн евро.
Экспорт в Беларусь за тот же период снизился на 27,4% или 4,137 млн евро до 10,953 млн евро, в основном за счет снижения экспорта оптических приборов и аппаратуры на 70,8% или 1,5 млн евро.
Уже сообщалось, что в 2023 году Латвия импортировала из России товаров на общую сумму 606,618 млн евро, что в три раза меньше, чем годом ранее, а из Беларуси - на 173,4 млн евро, что на 41,8% меньше.
В то же время в прошлом году Латвия экспортировала в Россию товаров на 1,124 миллиарда евро, что на 6,2% меньше, чем в 2022 году, а стоимость товаров, экспортированных в Беларусь, упала на 7,5% до 170,272 миллиона евро.
Всего в прошлом году Латвия экспортировала товаров на 18,943 млрд евро, что на 11,2% или 2,39 млрд евро меньше, чем в 2022 году, а импортировала на 23,196 млрд евро, что на 12,5% или 3,3 млрд евро меньше.
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