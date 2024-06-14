Силиня допускает заморозку строительства станции Rail Baltica в аэропорту

Премьер-министр Эвика Силиня допускает, что придется заморозить строительство станции Rail Baltica в Рижском аэропорту, чтобы завершить строительство на Центральном вокзале в Риге, пишет Lsm.lv.
В интервью передаче Латвийского телевидения "Сегодняшний вопрос" премьер подчеркнула, что правительство еще не приняло никаких решений о международных станциях, Министерство сообщения еще должно подать по ним отдельный доклад этим летом.
Кроме того, правительству еще предстоит принять решение о соединении с Ригой, но ни один министр не был готов исключить Ригу из первой фазы проекта. "Может, существующую железную дорогу можно интегрировать в Rail Baltica? И это возможно", - заявила премьер. "Мы в любом случае должны еще раз определить, какие альтернативные механизмы финансирования могут быть", - пояснила она. Параллельно с решениями об управлении проектом следует обсуждать и начатое строительство станций.
"Можем ли мы заморозить какой-то участок, если понятно, что станция в аэропорту находится на каком-то следующем этапе? Тогда Центральный железнодорожный вокзал в любом случае должен быть завершен.
Возможно, аэропорт можно заморозить на время, чтобы мы могли хотя бы привести Центральный вокзал в порядок, чтобы люди могли им пользоваться", - заявила премьер-министр.
Уже сообщалось, что премьер-министр Эвика Силиня удивлена неинформированностью предыдущих правительств о процессах по реализации проекта Rail Baltica, а также усматривает ответственность AS RB Rail и SIA Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) за недочеты в управлении проектом.
Выступая в Сейме с ежегодным докладом о работе Кабинета министров, премьер высказала свое мнение и о проекте Rail Baltica, пообещав, что "самотека по проекту больше не будет", и указав, что то руководство проектом, которое до сих пор осуществлялось Министерством сообщения, неприемлемо.
Силиня также выразила удивление по поводу отсутствия информации у правительства о проекте при бывшем министре сообщения Талисе Линкайтсе (Новая консервативная партия).
В то же время она усматривает ответственность RB Rail и EDzL за управление проектом. "Те люди, которые в RB Rail и EDzL получили за эти годы десятки миллионов евро, несут ответственность за то, как они реализовали этот проект и насколько хорошо им управляли", - заявила Силиня.
Как сообщалось, в настоящее время нет ясности в отношении дальнейшей модели реализации и управления проектом Rail Baltica, а также источников финансирования, так как, согласно данным новейшего анализа, общие затраты по проекту в странах Балтии могут составить 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году они оценивались в 5,8 млрд евро.
Реализация проекта в странах Балтии столкнется с дефицитом бюджета в размере 10-19 миллиардов евро, говорится в анализе ситуации, проведенном высшими ревизионными органами стран Балтии.
По данным Государственного контроля, для Эстонии расходы с 2017 года выросли с 1,35 млрд евро до 4,03 млрд евро, для Латвии - с 1,97 млрд евро до 9,59 млрд евро, а для Литвы - с 2,47 млрд евро до 10,23 млрд евро.
В отчете отмечается, что основными рисками проекта являются неопределенность источников финансирования и своевременности его получения. В частности, период финансирования со стороны Европейского союза (ЕС) заканчивается в 2027 году, и ожидается двухлетний дефицит финансирования в период, когда будут вестись активные строительные работы.
Госконтроль отмечает, что переговоры между государствами-членами ЕС по Многолетней финансовой схеме на 2028-2034 годы начнутся в 2025 году, и неизвестно, будет ли Европейский инструмент соединения инфраструктуры вообще продолжен после 2027 года, сколько средств будет доступно, если он будет продолжен, и какова будет ставка софинансирования.
Госконтроль отмечает, что согласно правилам финансирования ЕС расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание - около 500 миллионов евро в год - не могут финансироваться из средств ЕС, а значит, эти средства должны быть выделены из национальных бюджетов стран Балтии. Кроме того, в бюджет проекта не включены расходы, связанные с поездами, необходимыми для международных или региональных пассажирских перевозок, чтобы ввести железную дорогу в эксплуатацию.
По данным Министерства сообщения, Балтии необходимо около 23-25 региональных поездов, что обойдется в 300 миллионов евро. Летом 2024 года ни одна из трех стран еще не начала закупку этих поездов или не приняла решение об альтернативном подходе.
Увеличение финансирования из национальных бюджетов за счет государственного займа является наиболее реалистичным альтернативным вариантом финансирования, заявили в Госконтроле, добавив, что в настоящее время увеличение бюджета Rail Baltica не предусмотрено ни в одной из бюджетных стратегий трех стран Балтии.
Согласно последнему анализу затрат и выгод Rail Baltica, общая стоимость железнодорожной линии в странах Балтии может составить 23,8 млрд евро, в том числе 15,3 млрд евро на первый этап проекта в Балтии и 6,4 млрд евро в Латвии. Предыдущий анализ затрат и выгод, проведенный в 2017 году, оценивал общую стоимость проекта в 5,8 млрд евро.
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