В Риге дешевеет бензин и дизельное топливо

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллине, за ним следовала Рига, а затем Вильнюс. Дизельное топливо в конце рабочей недели дороже всего стоило в Риге, затем в Таллине, а дешевле всего - в Вильнюсе.

В Риге цена 95-го бензина на АЗС Circle K на улице Краста в пятницу по сравнению с предыдущей пятницей снизилась на 1,9% до 1,664 евро, а дизельное топливо подешевело на 2% до 1,564 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю в пятницу цена 95-го бензина не изменилась по сравнению с концом предыдущей рабочей недели и составила 1,539 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 2% до 1,469 за литр.

В Таллине цена 95-го бензина на заправках Circle K в пятницу упала на 2,8% до 1,709 евро, а дизельное топливо подешевело на 3,2% до 1,509 евро за литр.

Цены на автогаз в балтийских столицах за неделю не изменились. В Риге автогаз стоил 0,739 евро за литр, в Вильнюсе - 0,642 евро, а в Таллине - 0,68 евро за литр.

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