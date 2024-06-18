Видео Украина нанесла удар по заводу метанола в Ростовской области

Пожар вспыхнул на заводе по производству метанола в городе Азов Ростовской области России после удара украинского беспилотника, сообщает во вторник, 17 июня, Telegram-канал "Это Ростов новости".
Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщил, что в Азове после атаки украинского беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительной информации, пострадавших нет.
Министерство по чрезвычайным ситуациям России сообщило, что пожар тушат более 70 пожарных, 21 единица техники и пожарный поезд. МЧС России сообщает, что площадь пожара составляет 5000 кубических метров
Telegram-каналы Mash и Baza передают со ссылкой на очевидцев, что в небе перед пожаром были слышны не менее пяти взрывов.
In Russia's Rostov region, Ukrainian drones paid an early morning visit to some oil storage infrastructure. pic.twitter.com/JI0n9lI3ax— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 18, 2024
Ukrainian drones struck the port of Azov, Rostov Region, Russia, and set several oil tanks ablaze.— (((Tendar))) (@Tendar) June 18, 2024
Source: Telegram / Baza and Mysiagin pic.twitter.com/PlylPU2FUc
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