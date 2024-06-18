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Видео Украина нанесла удар по заводу метанола в Ростовской области

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Украина нанесла удар по заводу метанола в Ростовской области
Украина нанесла удар по заводу метанола в Ростовской области Фото: @BohuslavskaKate/"X"

Пожар вспыхнул на заводе по производству метанола в городе Азов Ростовской области России после удара украинского беспилотника, сообщает во вторник, 17 июня, Telegram-канал "Это Ростов новости".

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщил, что в Азове после атаки украинского беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительной информации, пострадавших нет.

Министерство по чрезвычайным ситуациям России сообщило, что пожар тушат более 70 пожарных, 21 единица техники и пожарный поезд. МЧС России сообщает, что площадь пожара составляет 5000 кубических метров

Telegram-каналы Mash и Baza передают со ссылкой на очевидцев, что в небе перед пожаром были слышны не менее пяти взрывов.

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