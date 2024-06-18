Некоторые владельцы квартир с 2025 года начнут больше платить за пользование землей

Примеры расчета платы для жильцов многоквартирных домов

Хотя принятые изменения не предусматривают прямого повышения ныне установленной платы за землепользование в размере 4%, с 2025 года планируется увеличить выплату собственникам квартир за счет роста кадастровой стоимости.

Ежегодное увеличение установлено на уровне 30% по сравнению с предыдущей суммой, чтобы в 2029 году достичь полной суммы для кадастровой стоимости, рассчитанной в 2022 году.

Например, предполагается, что плата за двухкомнатную квартиру в многоквартирном жилом доме в Майори (Юрмала) вырастет с нынешних 135 евро до 176 евро в 2025 году. Продолжая увеличиваться на 30% в год, в 2029 году плата может достичь 800 евро.

Для однокомнатной квартиры в многоквартирном доме в Риге на улице Цесу или Индрану с 2025 года платеж может вырасти с нынешних 114 евро до 148 евро. В 2029 году платеж может достигнуть 280 евро.

А за трехкомнатную квартиру в многоквартирном доме в рижском микрорайоне Пурвциемс с 2025 года плата, вероятно, снизится с 88 до 74 евро.

За трехкомнатную квартиру в многоквартирном доме в Иманте, Рига, плата за пользование землей со следующего года может вырасти с 60 до 74 евро.

Примеры возможного увеличения размера платы указаны в аннотации к поправкам как ориентировочные.

Примеры расчета платы для жильцов частных домов