Некоторые владельцы квартир с 2025 года начнут больше платить за пользование землей

13 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, которые предусматривают, что с 2025 года для части собственников квартир будет постепенно повышаться плата за пользование не принадлежащей им землей, если земля будет имеет более высокую кадастровую стоимость, чем годом ранее, сообщает агентство LETA.
Разработчики принятых поправок к закону подчеркивают, что плата за использование земли в долевой собственности будет постепенно увеличиваться на 30% в год, чтобы жители не столкнулись с резким ростом расходов из-за повышения кадастровой стоимости.
Закон предусматривает, что если законное право пользования землей принадлежит собственникам жилого дома и кадастровая стоимость используемого участка на 1 января 2025 года выше его кадастровой стоимости, действовавшей в 2024 году,
то плата за использование земли будет увеличиваться каждый год с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года на 30% по сравнению с предыдущим годом до достижения соответствующего размера текущей кадастровой стоимости.
При этом сохранен нынешний процент платы за землепользование в размере 4% от кадастровой стоимости земли. Также стороны смогут согласовать иной размер платы за землепользование. Поправки были внесены, чтобы исполнить предыдущее решение Конституционного суда.
Ожидаемое увеличение платежей за пользование землей в долевой собственности с 2025 года будет зависеть от места проживания. Также повышение платы может зависеть от того, будет ли это частный дом или квартира.
А для некоторой части собственников квартир плата даже несколько снизится.
Примеры расчета платы для жильцов многоквартирных домов
Хотя принятые изменения не предусматривают прямого повышения ныне установленной платы за землепользование в размере 4%, с 2025 года планируется увеличить выплату собственникам квартир за счет роста кадастровой стоимости.
Ежегодное увеличение установлено на уровне 30% по сравнению с предыдущей суммой, чтобы в 2029 году достичь полной суммы для кадастровой стоимости, рассчитанной в 2022 году.
Например, предполагается, что плата за двухкомнатную квартиру в многоквартирном жилом доме в Майори (Юрмала) вырастет с нынешних 135 евро до 176 евро в 2025 году. Продолжая увеличиваться на 30% в год, в 2029 году плата может достичь 800 евро.
Для однокомнатной квартиры в многоквартирном доме в Риге на улице Цесу или Индрану с 2025 года платеж может вырасти с нынешних 114 евро до 148 евро. В 2029 году платеж может достигнуть 280 евро.
А за трехкомнатную квартиру в многоквартирном доме в рижском микрорайоне Пурвциемс с 2025 года плата, вероятно, снизится с 88 до 74 евро.
За трехкомнатную квартиру в многоквартирном доме в Иманте, Рига, плата за пользование землей со следующего года может вырасти с 60 до 74 евро.
Примеры возможного увеличения размера платы указаны в аннотации к поправкам как ориентировочные.
Примеры расчета платы для жильцов частных домов
Что касается частных домов, то предполагается, что плата за пользование землей для частного домовладения в Лиелупе (Юрмала), которая в настоящее время составляет 4728 евро, со следующего года может возрасти до 6146 евро. Дальнейшее увеличение на 30% в год приведет к тому, что в 2029 году плата составит 17 906 евро, согласно расчетам, приведенным в аннотации к законопроекту.
А в юрмальском микрорайоне Буллюциемс владелец частного дома заплатит меньше в период с 2025 по 2029 год - 1929 евро вместо 2101 евро.
В Терини (Марупский край) плата за пользование землей под частным домом может вырасти с 1047 евро до 1361 евро в 2025 году, а с 2027 года достигнуть 2039 евро.
В Балтэзерсе Адажского края владелец частного дома может заплатить в следующем году 1173 евро вместо 902 евро, а к 2027 году плата может достигнуть 1681 евро, согласно текущим расчетам.
Примеры возможного увеличения размера платы указаны в аннотации к поправкам как ориентировочные.
Что ждет владельцев коммерческих помещений?
Менее значительное увеличение платы ожидается для коммерческих помещений и общественных зданий. В тихом центре Риги плата за пользование землей для зданий оптовой и розничной торговли увеличится с 2433 евро до 3283 евро.
В центре Риги для зданий, в которых расположены медицинские учреждения или учреждения здравоохранения, платеж увеличится с 6670 евро до 10606 евро.
Председатель юридической комиссии Сейма Андрей Юдин заявил LETA, что универсального решения проблемы принудительной долевой собственности не существует и что принятые поправки могут быть оспорены любой из сторон в Верховном суде.
В связи с этим Юдин призвал Министерство юстиции в разумные сроки выступить с предложением о прекращении принудительной долевой собственности.
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