Фото "Проделана огромная работа": Ринкевич посетил восточную границу Латвии

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич посетил восточную границу Латвии и подразделения Государственной пограничной охраны в Латгале - в Гребнево и Шкяуне.

Во время визита Ринкевич ознакомился с ходом строительства забора и ситуацией с безопасностью на латвийско-российской и латвийско-белорусской границах.

Президент Латвии отметил впечатляющий прогресс в строительстве забора на восточной границе. Он поблагодарил всех причастных - Государственную пограничную охрану, Национальные вооруженные силы, Valsts nekustamie īpašumi.

"На сегодняшний день проделана огромная работа. Особая благодарность - должностным лицам Государственной пограничной охраны и всем задействованным государственным учреждениям за то, что они долгое время охраняли государственную границу и работали в усиленном режиме", - сказал Ринкевич.

Президент заверил, что будет достаточно регулярным посетителем как на границе, так и следя за развитием военной инфраструктуры. В ходе визита Ринкевич также отметил важность стабильного повышения зарплаты сотрудникам сектора внутренних дел, особенно пограничникам.

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