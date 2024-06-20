Высокий EURIBOR застопорил рынок недвижимости: еще весной эксперты высказывали опасения, что через несколько лет в Латвии может возникнуть дефицит новых квартир. Однако сейчас ключевые ставки Европейского центрального банка начали снижаться. Что происходит на рынке недвижимости, какие планы у застройщиков и в каких районах появятся новые дома? TVNET+ пообщался с экспертами по недвижимости и финансистами.

Сейчас на разных стадиях планирования находится около 7000 квартир, однако в некоторых районах застройка может занять до 10 лет.

В Плявниеках активно продолжается развитие проекта Trebu Home (запланировано более 1400 квартир) и Gleznotāju Rezidence (свыше 400 квартир). В будущем здесь планируются и новостройки YIT (проект Brāļu Kaudzīšu iela 37 намечено начать осенью 2024 года).

В Дрейлини между улицами Кайвас и Э. Валтера застройку квартала начнет Bonava.

В Пурвциеме этот же девелопер планирует в ближайшее время начать строительство Nīcgales mājas (74 квартиры).