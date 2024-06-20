Самоуправления обеспокоены нехваткой денег на гражданскую оборону

Например, в бюджете Южно-Курземского края не предусмотрено средств на усиление безопасности и еще только подыскиваются места для устройства убежищ.

Как отмечает депутат краевой думы Андрис Ефимов, уже сейчас ясно, что на один лишь муниципальный бюджет выполнить рекомендации невозможно. Например, нет денег на средства защиты для работников критической инфраструктуры и на организацию убежищ.

Как говорит депутат, самоуправлениям нужны финансовые ресурсы, чтобы "адаптировать к требованиям хотя бы подвалы, подземные этажи".

На данный момент в Южно-Курземском крае на предмет устройства бомбоубежищ рассмотрено 30 потенциальных мест. Самоуправление также подало заявку на 150 оборудованных коек для размещения гражданских лиц и военных в случае кризиса, затраты на которые будут покрыты из госбюджета.

Также планируется разработать законопроект о предоставлении самоуправлениям необходимого защитного снаряжения.

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