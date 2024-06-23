Экономист видит способ, как можно не повышать налоги

Еврокомиссия предложила Латвии повысить несколько налогов, а полученные деньги направить на нужды здравоохранения и социальную защиту.

Еврокомиссия отметила, что в Латвии одни из самых низких в ЕС расходы государства на здравоохранение.

В ответ на это Андрей Мартынов заявил, что Латвии стоит улучшить эффективность расходование бюджетных средств.

"Нас до сих пор еще не удалось создать средний класс, и ясно, что такие налоги, если мы применяем их довольно широко, могут негативно повлиять и на формирование среднего класса. Если говорить о налоге на недвижимость, мы определенно и так уже вырвались в сравнении с соседями - и эстонцами, и литовцами.

Уже сейчас создается впечатление, что мы в Латвии подчинены дополнительному бремени в сравнении с ними. В Латвии это и сейчас актуальная проблема, а если ее еще усилить - по-моему, это будет неразумно", - считает экономист.

И Мартынов, и Еврокомиссия считают, что в Латвии слишком высокие налоги на рабочую силу.

"У нас бремя налогов на рабочую силу больше, чем у соседей, и это определенно влияет и на возможность создавать какие-то новые проекты. Зачастую мы от такого мнения и страдаем тоже, потому что если сравнивать, сколько стоит рабочая сила, то в Латвии она дороже с налоговой точки зрения, особенно если говорить о более простых проектах, где не планируется привлекать работников высокого уровня", - отметил эксперт.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис ("Новое Единство") рассказал, что в Латвии дефицит трудовых ресурсов.

"Латвии рекомендовано также работать над приспособлением навыков работников к- потребностям рынка труда, особенно в сфере STEM - в инженерии, производстве, строительстве, естествознании, математике и секторе IT ожидается дефицит рабочей силы", - сказал Валдис Домбровскис.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!