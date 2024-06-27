В поездах улучшены условия для пассажиров с ограниченными возможностями

Чтобы улучшить посадку и высадку пассажиров с ограниченными возможностями из новых электропоездов на Рижском центральном вокзале, на второй платформе на 1-м и 10-м путях, на третьей платформе на 3-м и 4-м путях и на четвертой платформе на 5-м пути будут использоваться выдвижные пандусы. Предусмотрено, что на этих пассажирских платформах на соответствующих путях пандусы с сегодняшнего дня по умолчанию будут выдвигаться из первого вагона поездов, за исключением четвертой платформы на 5-м пути, где пандус будет выдвигаться из первого вагона поездов, отправляющихся в Елгаву, и из четвертого вагона поездов, прибывающих из Елгавы.