Фото Женщина порвала несколько плакатов у Музея оккупации

В среду, 26 июня, в Риге у Латвийского музея оккупации женщина порвала несколько плакатов с изображением военнослужащих, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.
В связи с произошедшим полиция начала ведомственную проверку, возможная виновница разыскивается.
🚩Nupat noticis vēl viens uzbrukums Okupācijas muzejam – kāda sieviete norāvusi pie muzeja esošos Ukrainas plakātus un aizmukusi. Noziegumu fiksējusi video novērošanas kamera. Policija jau meklē šo sievieti. Viņi ir starp mums. cc: @aisiss pic.twitter.com/OPOHuhuChi— Kaspars Spunde 🇺🇦🇱🇻 (@spunde) June 26, 2024
Фотовыставка "Военные портреты: два года смелости, два года жертв" у Музея оккупации открыли 24 февраля этого года. Экспозиция в окнах музея дает возможность гостям Риги и посетителям музея осмотреть фотовыставку Нацгвардии Украины, посвященную памяти второй годовщины войны.
На фотографиях показана повседневная жизнь украинских солдат, защищающих свою родину. Цель выставки - помянуть вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину и показать людей, стоящих за этой войной.
Фотографии были сделаны с мая по декабрь 2023 года в местах, где ведутся боевые действия.
Напомним, в ночь на 27 февраля в Музей оккупации бросили бутылку с горючей смесью, в результате чего огонь уничтожил кабинет директора музея. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны несколько человек.
Служба государственной безопасности сообщила, что нападение организовали российские спецслужбы.
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