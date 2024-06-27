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Фото Женщина порвала несколько плакатов у Музея оккупации

rus.tvnet.lv
Обновлено 27 июня 2024, 10:40
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Плакаты в окнах Музея оккупации
Плакаты в окнах Музея оккупации Фото: Kaspars Spunde/Twitter.com

В среду, 26 июня, в Риге у Латвийского музея оккупации женщина порвала несколько плакатов с изображением военнослужащих, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

В связи с произошедшим полиция начала ведомственную проверку, возможная виновница разыскивается.

Фотовыставка "Военные портреты: два года смелости, два года жертв" у Музея оккупации открыли 24 февраля этого года. Экспозиция в окнах музея дает возможность гостям Риги и посетителям музея осмотреть фотовыставку Нацгвардии Украины, посвященную памяти второй годовщины войны.

На фотографиях показана повседневная жизнь украинских солдат, защищающих свою родину. Цель выставки - помянуть вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину и показать людей, стоящих за этой войной.

Фотографии были сделаны с мая по декабрь 2023 года в местах, где ведутся боевые действия.

Напомним, в ночь на 27 февраля в Музей оккупации бросили бутылку с горючей смесью, в результате чего огонь уничтожил кабинет директора музея. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны несколько человек.

Служба государственной безопасности сообщила, что нападение организовали российские спецслужбы.

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