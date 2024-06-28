Lux Express получил рекордную прибыль; половину из нее - в России

В отчете говорится, что за 2023 год компания должна будет выплатить акционерам дивиденды на сумму один миллион евро.

В прошлом году оборот Lux Express составил 43 миллиона евро, а прибыль - 13 миллионов евро. По словам коммерческого директора компании Ингмара Рооса, половина этой прибыли связана с бизнесом в России, однако это лишь часть общей ситуации. Восстановление после пандемии прошло быстро как в Эстонии, так и во всех странах Балтии в целом.

В отчете за прошлый год говорится, что в 2023 году спрос продолжал расти как на внутренних маршрутах Эстонии, так и на международных маршрутах.

"Из-за пандемии убытки компании в 2021 году составили 374 тысячи евро, но уже в 2022 году компания получила прибыль в размере 2,7 миллиона евро", - пояснил Роосс в апреле. Он также отметил, что за второй год российско-украинской войны прибыль компании выросла более чем вдвое.