Lux Express получил рекордную прибыль; половину из нее - в России

Автобусная компания Lux Express в прошлом году достигла самого высокого дохода и прибыли за последние десять лет, сообщает эстонское издание Äripäev со ссылкой на финансовый отчет компании.
В отчете говорится, что за 2023 год компания должна будет выплатить акционерам дивиденды на сумму один миллион евро.
В прошлом году оборот Lux Express составил 43 миллиона евро, а прибыль - 13 миллионов евро. По словам коммерческого директора компании Ингмара Рооса, половина этой прибыли связана с бизнесом в России, однако это лишь часть общей ситуации. Восстановление после пандемии прошло быстро как в Эстонии, так и во всех странах Балтии в целом.
В отчете за прошлый год говорится, что в 2023 году спрос продолжал расти как на внутренних маршрутах Эстонии, так и на международных маршрутах.
"Из-за пандемии убытки компании в 2021 году составили 374 тысячи евро, но уже в 2022 году компания получила прибыль в размере 2,7 миллиона евро", - пояснил Роосс в апреле. Он также отметил, что за второй год российско-украинской войны прибыль компании выросла более чем вдвое.
Что касается российского бизнес-сегмента, в 2021 году компания смогла заработать в России 400 000 евро, однако уже через год (в первый год войны) доход увеличился более чем в 12 раз - до пяти миллионов евро. В 2023 году этот показатель увеличился уже до 9,8 млн евро.
В компании добавляют, что санкции Евросоюза не препятствуют предоставлению услуг общественного транспорта, и компания "старается сохранить минимальные возможности для передвижения пассажиров".
"Мы считаем, что поездки в Россию с торговыми и туристическими целями неэтичны и нежелательны. Однако мы понимаем общую позицию ЕС о том, что в чрезвычайных ситуациях пассажирские перевозки должны быть открыты", - заявили в Lux Express.
Также известно, что за последние два года количество сотрудников Lux Express в России увеличилось почти вдвое.
В Латвии Lux Express предлагает пассажирские перевозки из Риги в Лиепаю, Даугавпилс, Таллинн, Тарту, Пярну, Вильнюс, Варшаву и Санкт-Петербург в России. В середине июня Lux Express начал коммерческие пассажирские перевозки по маршруту между центром Риги и аэропортом.
Оборот Lux Express Latvia в прошлом году составил 1,735 миллиона евро, что на 73,4% больше, чем в 2022 году. Компания получила прибыль в размере 8497 евро, в отличие от убытков годом ранее.
Lux Express Latvia зарегистрирована в 1994 году, ее уставный капитал составляет 193 404 евро. Компания принадлежит предприятию Lux Express Estonia, зарегистрированному в Эстонии.
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