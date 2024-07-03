Жить в Екабпилсе станет дороже: к зиме отопление подорожает на 65%

Предприятие планирует с 1 декабря повысить конечный тариф на тепло с 58,56 евро до 97,01 евро за МВтч, или на 65,66%.

Изменение тарифа компания объясняет вводом в эксплуатацию новой котельной на биомассе и изменением цен на топливо, а также изменением стоимости сырья, материалов, услуг и рабочей силы.

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