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Жить в Екабпилсе станет дороже: к зиме отопление подорожает на 65%

rus.tvnet.lv/LETA
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Деньги на радиаторе отопления
Деньги на радиаторе отопления Фото: Shutterstock

Этой зимой в Екабпилсе ожидается резкое повышение тарифа на отопление, согласно проекту тарифов, представленному ООО Jēkabpils siltums в Комиссию по регулированию общественных услуг.

Предприятие планирует с 1 декабря повысить конечный тариф на тепло с 58,56 евро до 97,01 евро за МВтч, или на 65,66%.

Изменение тарифа компания объясняет вводом в эксплуатацию новой котельной на биомассе и изменением цен на топливо, а также изменением стоимости сырья, материалов, услуг и рабочей силы.

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