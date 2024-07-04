Низкие цены останутся в прошлом? ЕС планирует ввести пошлины на товары с Temu и AliExpress

Брюссель разрабатывает планы по введению таможенных пошлин на дешевые товары китайских онлайн-ритейлеров, таких как Temu, Shein и AliExpress, пишет Rus.Postimees со ссылкой на dv.ee.
Таким образом ЕС намерен сдержать наплыв некачественных товаров из Китая, передает Financial Times.
В конце этого месяца Европейская комиссия предложит отменить текущий порог в 150 евро, ниже которого товары можно покупать без уплаты пошлины.
Основными платформами, на которые направлены эти меры, являются китайские онлайн-магазины Temu и AliExpress, а также ритейлер одежды Shein, сообщили источники издания.
Положения будут применяться к любому онлайн-ритейлеру, отправляющему товары клиентам ЕС напрямую из-за пределов блока.
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