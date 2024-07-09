Пашем на одной или нескольких работах, чтобы заработать как можно больше и без опасений покрыть платежи за коммунальные услуги и кредиты, чтобы можно было позволить себе путешествовать и даже что-то накопить детям на будущее и приятную старость. Но все это обрывается в один момент - из-за тромба, аварии, поздно обнаруженной болезни и т. д. Когда придет этот час, не знает никто. Вопрос, задумываемся ли мы в своем ежедневном забеге, как наша внезапная смерть может повлиять на возможность членов семьи свести концы с концами?

В лучшем случае у каждого из нас могут быть высокие ежемесячные доходы, сотни тысяч евро в виде накоплений и/или вложений, например, в рынок капитала, дом или квартира в собственности, машина и никаких кредитных обязательств. К сожалению, по крайней мере в случае Латвии такой ситуации нет у большей части жителей. По данным Центрального статистического управления, в 2022 году 11% домашних хозяйств получали регулярную денежную помощь от других домашних хозяйств (данных за прошлый год пока нет).

Один из способов, как обеспечить удержание качества жизни членов семьи после нашего ухода, это накопить достаточно большой капитал в течение жизни. Таким образом, близкие могли бы этими средствами хотя бы какое-то время покрывать разницу, возникшую из-за отсутствия ваших доходов.

Говоря о том, насколько большой должна быть так называемая подушка безопасности, предусмотренная на чрезвычайные расходы, например, на случай потери работы, чрезвычайных медицинских ситуаций или больших домашних ремонтов, обычно финансовые эксперты рекомендуют создавать накопления в размере от трех до шести месячных зарплат.

Однако понятно, что накопить столько среднестатистическому жителю Латвию нелегко, да и получится это небыстро. Более того, смерть опекуна в этих подсчетах не предусмотрена - это в свою очередь оценивают эксперты в области страхования жизни.