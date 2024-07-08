Латвия заняла 13-е место в мире по устойчивому развитию

В последнем докладе собрана информация о прогрессе стран в реализации резолюции "Преобразование нашего мира: повестка дня для устойчивого развития 2023", принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году. В ней установлены 17 целей устойчивого развития и 169 подцелей, достижение которых позволит сократить глобальную бедность и сделать глобальное развитие устойчивым.

Индекс устойчивого развития Латвии составляет 80,99, что, увеличившись на 0,29 пункта по сравнению с прошлым годом, позволило Латвии подняться на одну позицию и занять 13-е место среди 167 стран, включенных в углубленный анализ.

Это очень высокий показатель для Латвии, поскольку отчет подготовлен экспертами Сети решений устойчивого развития (SDSN), которые используют специальные методы для анализа самых актуальных данных, сопоставимых между странами. По оценкам экспертов SDSN, Латвия уже достигла или находится на пути к достижению 63,4% целей. По 15,5% целей прогресс Латвии ограничен, а по 21,1% ухудшился.

Латвия отстает от двух других стран Балтии.

Латвия опережает две другие страны Балтии. Эстония находится на 15-м месте с индексом 80,5, а Литва - на 31-м месте с индексом 78,1.

Финляндия - мировой лидер (86,4), за ней следуют Швеция (85,7) и Дания (85,0) на втором и третьем местах соответственно, а худшие показатели у Чада (45,1), Центральноафриканской Республики (44,2) и Южного Судана, занимающего 167-е место с индексом 40,1.

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