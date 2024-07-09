Аугулис о деньгах на поддержку демографии: социальная безопасность тоже входит в базовые линии НАТО

Он не отрицал, что запланированные меры по поддержке демографии и семей емкие с финансовой точки зрения.

Однако министр подчеркнул, что нам необходима и достаточная внутренняя социальная безопасность.

Как сообщалось, Министерство благосостояния рассчитывает получить в бюджете будущего года на приоритетные мероприятия 184 млн евро, сообщили агентству LETA в министерстве.

Минблаг внес на рассмотрение Министерства финансов перечень приоритетных мероприятий отрасли и межотраслевых приоритетных мер на период с 2025 по 2028 годы, сославшись на концепцию нацбезопасности, в которой среди прочего сказано, что "на внутреннюю безопасность влияет и ухудшение демографической ситуации, высокий уровень бедности и неравенство доходов общества, а также качество образования".

Между тем правительство при подготовке проекта бюджета на следующий год в качестве единственного приоритетного направления развития среднесрочного бюджета определило государственную безопасность. Соответственно, предложения по приоритетным мерам для будущих бюджетов смогут подавать только Министерство обороны и Министерство внутренних дел, а на не связанные с обороной приоритеты политики придется искать дополнительные источники финансирования.

Согласно подсчетам Минфина, в следующем году в Латвии прогнозируется отрицательное фискальное пространство в размере минус 279,5 млн евро, или 0,6% от внутреннего валового продукта.

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