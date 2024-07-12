Различия в доходах между европейскими странами поразительны и остаются таковыми даже с учетом значительных корректировок. Средняя зарплата в Европе сильно варьируется, и ее размер может влиять на решение как о трудоустройстве, так и о переезде в другую страну.

Как следует из данных Eurostat, зарплаты различаются в зависимости от регионов - в каждой стране действуют свои правила, трудовое законодательство, а также различается уровень отраслей и экономического развития.

Северная и Западная Европа в среднем имеют самые высокие доходы, в то время как в Восточной и Южной Европе средняя заработная плата ниже.

Годовой фактический (чистый) доход рассчитывается путем вычета налогов и социальных отчислений из брутто-зарплаты, а также сложения различных семейных пособий. Доход также может варьироваться в зависимости от семейного положения, так как многое зависит и от количества детей-иждивенцев.

Самый высокий среднегодовой доход в Европе...