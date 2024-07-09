Швеция назвала самую большую угрозу своей безопасности, а Лиене Грейфане вернулась в Латвию из РФ. Задержан подозреваемый в поджоге на улице Я. Асара в Риге, Origo комментирует изменения на Привокзальной площади и как выглядит вилла для Пугачевой? Об этих и других новостях уходящего вторника, 9 июля - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 9 июля ⟩ Задержан подозреваемый в поджоге на ул. Асара, главная военная тайна РФ и Пугачева об атаке на больницу в Киеве
Новости Латвии:
Утром в воскресенье, 7 июля, в Риге на улице Яня Асара произошел пожар в жилом доме, сгорели четыре автомобиля и мотоцикл, погибло несколько домашних питомцев. В связи с намеренным поджогом 8 июля был начат уголовный процесс, и уже 9 июля был задержан мужчина 1986 года рождения.
В редакцию TVNET+ обратился очевидец, который поделился увиденным на Привокзальной площади в Риге. Мы публикуем письмо очевидца, а также попросили представителей торгового центра Origo объяснить происходящее.
6 июля в Энгурской волости Тукумского края на четвертом километре автодороги V1448 (Милзкалне - Апшуциемс) легковой автомобиль BMW съехал с проезжей части, врезался в дерево и в результате удара разломился на две части. Погибли три человека. Эксперт в области безопасного движения Оскар Ирбитис указал передаче Degpunktā телеканала TV3, что трагическая авария могла и не произойти.
В нетипичном случае ребенку не следует отказывать в гражданстве Латвии по формальным основаниям, заключил Верховный суд (ВС) по делу о признании ребенка, биологические родители которого были лишены прав опеки, гражданином Латвии.
За рубежом:
В ближайшие годы Россия будет представлять наибольшую угрозу для безопасности Швеции и ее союзников, говорится в новой стратегии государственной безопасности страны, сообщает AFP.
Российская армия и экономика нуждаются в передышке, пишет эстонский историк и колумнист Март Кулдкепп. Его комментарий публикует Rus.Postimees.
Главными противниками приема Украины в НАТО являются США и Германия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Интересное чтиво:
Российская певица Алла Пугачева 9 июля в Instagram прокомментировала ракетный обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве.
Пашем на одной или нескольких работах, чтобы заработать как можно больше и без опасений покрыть платежи за коммунальные услуги и кредиты, чтобы можно было позволить себе путешествовать и даже что-то накопить детям на будущее и приятную старость. Но все это обрывается в один момент - из-за тромба, аварии, поздно обнаруженной болезни и т. д. Когда придет этот час, не знает никто. Вопрос, задумываемся ли мы в своем ежедневном забеге, как наша внезапная смерть может повлиять на возможность членов семьи свести концы с концами?
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