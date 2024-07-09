Главное за 9 июля Задержан подозреваемый в поджоге на ул. Асара, главная военная тайна РФ и Пугачева об атаке на больницу в Киеве

За рубежом:

В ближайшие годы Россия будет представлять наибольшую угрозу для безопасности Швеции и ее союзников, говорится в новой стратегии государственной безопасности страны, сообщает AFP.

Российская армия и экономика нуждаются в передышке, пишет эстонский историк и колумнист Март Кулдкепп. Его комментарий публикует Rus.Postimees.

Главными противниками приема Украины в НАТО являются США и Германия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Интересное чтиво:

Российская певица Алла Пугачева 9 июля в Instagram прокомментировала ракетный обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Пашем на одной или нескольких работах, чтобы заработать как можно больше и без опасений покрыть платежи за коммунальные услуги и кредиты, чтобы можно было позволить себе путешествовать и даже что-то накопить детям на будущее и приятную старость. Но все это обрывается в один момент - из-за тромба, аварии, поздно обнаруженной болезни и т. д. Когда придет этот час, не знает никто. Вопрос, задумываемся ли мы в своем ежедневном забеге, как наша внезапная смерть может повлиять на возможность членов семьи свести концы с концами?

Курортный город Юрмала летом, да и не только летом, превращается в место, где можно легко встретить кого-то из знаменитых людей. Как правило, звезды не просто приезжают побывать на пляже и в ресторане, часть из них здесь обзавелась жильем. TVNET+ рассказывает, где чаще всего можно встретить Пугачеву, Виторгана, Чичваркина и других.

Фитнес-тренеры и блогеры Сендия Габриэлла Официере и Дануте Тамме, которые в прошлом году обменялись кольцами и получили статус семьи, теперь поделились еще одной радостной новостью: у обеих теперь будет одинаковая фамилия.

Певица Лиене Грейфане, которая несколько лет жила в России, сейчас вернулась в Латвию, подтвердила она сама для TVNET GRUPA.

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