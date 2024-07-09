Из-за ливней во второй половине недели могут объявить оранжевое предупреждение

Во второй половине недели может быть объявлено оранжевое предупреждение о ливнях, которые могут привести к затоплению территорий и резкому подъему уровня воды в реках, говорится в прогнозе Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Во второй половине недели в Латвии ожидаются дожди, в некоторых регионах интенсивные, уровень воды в пострадавших от дождей бассейнах рек начнет повышаться. Местами ожидается подтопление пойм и низменностей.
Утром в четверг, 11 июля, на территорию Латвии с юго-запада зайдет зона осадков, которая принесет очень сильные дожди, местами, возможно, экстремально сильные ливни с грозами и град.
Вероятность сильных дождей выше в западных и центральных регионах Латвии, где количество осадков местами может превысить 50 миллиметров днем в четверг и в ночь на пятницу.
На выходных во многих местах Латвии также пройдут дожди, местами сильные. Из-за осадков уровень воды в реках повысится.
LVĢMC следит за данными наблюдений и прогнозами погоды.
LVĢMC напоминает о возможных последствиях сильных дождей:
- Почва станет влажной и не сможет впитывать воду. Из-за высокой влажности и наводнения будут повреждены посевы и плантации.
- Системы ливневой канализации будут перегружены и могут переполниться.
- Ожидается затопление пойм рек и низменных территорий, что в некоторых местах приведет к затоплению собственности и инфраструктуры, размоет дороги. В затопленных районах может потребоваться эвакуация.
- Во время ливней на дорогах сложатся опасные условия движения. Для поездок следует запланировать более длительное время в пути и/или найти альтернативный маршрут.
- Существует риск нарушения электро- и водоснабжения, телекоммуникационной связи.
- Жителей просят не посещать и не передвигаться на территориях, которым грозит затопление, не подвергать себя опасности и не препятствовать работе спасательных служб.
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