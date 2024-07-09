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Из-за ливней во второй половине недели могут объявить оранжевое предупреждение

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Ливень в Риге
Ливень в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

Во второй половине недели может быть объявлено оранжевое предупреждение о ливнях, которые могут привести к затоплению территорий и резкому подъему уровня воды в реках, говорится в прогнозе Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Во второй половине недели в Латвии ожидаются дожди, в некоторых регионах интенсивные, уровень воды в пострадавших от дождей бассейнах рек начнет повышаться. Местами ожидается подтопление пойм и низменностей.

Утром в четверг, 11 июля, на территорию Латвии с юго-запада зайдет зона осадков, которая принесет очень сильные дожди, местами, возможно, экстремально сильные ливни с грозами и град.

Вероятность сильных дождей выше в западных и центральных регионах Латвии, где количество осадков местами может превысить 50 миллиметров днем ​​в четверг и в ночь на пятницу.

На выходных во многих местах Латвии также пройдут дожди, местами сильные. Из-за осадков уровень воды в реках повысится.

LVĢMC следит за данными наблюдений и прогнозами погоды.

LVĢMC напоминает о возможных последствиях сильных дождей:

  • Почва станет влажной и не сможет впитывать воду. Из-за высокой влажности и наводнения будут повреждены посевы и плантации.
  • Системы ливневой канализации будут перегружены и могут переполниться.
  • Ожидается затопление пойм рек и низменных территорий, что в некоторых местах приведет к затоплению собственности и инфраструктуры, размоет дороги. В затопленных районах может потребоваться эвакуация.
  • Во время ливней на дорогах сложатся опасные условия движения. Для поездок следует запланировать более длительное время в пути и/или найти альтернативный маршрут.
  • Существует риск нарушения электро- и водоснабжения, телекоммуникационной связи.
  • Жителей просят не посещать и не передвигаться на территориях, которым грозит затопление, не подвергать себя опасности и не препятствовать работе спасательных служб.

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