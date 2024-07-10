Литва выделила миллион евро на восстановление разрушенной авиаударами РФ больницы в Киеве

"Что касается разрушенной авиаударами больницы в Украине, то мы получили просьбу о помощи в ее восстановлении и хотим предложить выделить 1 млн евро жителям Украины, пострадавшим от военной агрессии Российской Федерации", - сказала министр финансов Гинтаре Скайсте на заседании правительства.

"Мы хотим помочь Украине как можно скорее восстановить разрушенную инфраструктуру, (...) мы приглашаем другие страны присоединиться к нам", - добавила она.

В понедельник Россия выпустила десятки ракет по разным городам Украины в ходе массированной атаки, целью которой стала, в частности, детская больница в Киеве.

Мы все видели, что произошло два дня назад, когда ракеты Мордора поразили множество различных зданий, в том числе детскую больницу. Понятно, что это очень важная инфраструктура для украинского общества и государства", - заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

Видео: Опубликованное президентом Украины Владимиром Зеленским видео российского ракетного удара по детской больнице

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