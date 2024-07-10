Представитель НАТО: У России нет людей и боеприпасов для наступления в Украине

НАТО указывает на то, как Украина остановила российские войска в Харьковской области. Армия Украины сделала это за неполную неделю, и с того времени оккупанты продвинулись вперед у Волчанска всего на 200 метров.

Кроме того, в Донбассе российские войска уже несколько месяцев пытаются занять стратегически важный Часов Яр. По словам чиновника НАТО, Россия несет очень тяжелые потери на поле боя, пытаясь удержать небольшие территориальные завоевания и не имея войск и боеприпасов для крупномасштабного наступления.

Он сказал, что россиянам приходится отправлять недостаточно оснащенные, неопытные подразделения для достижения нереальных целей.

Для осуществления реальных атакующих операций России необходимо обеспечить значительные поставки боеприпасов из других стран дополнительно к тем, что они уже получают из Ирана и Северной Кореи, считает чиновник. И российскому диктатору Владимиру Путину придется объявлять новую масштабную мобилизацию, добавил он.

Считается, что Россия каждый месяц призывает на военную службу около 30 000 мужчин, что позволяет покрыть огромные потери на поле боя.

НАТО признает, что оборона Украины значительно улучшилась, однако и Киев несет значительные потери живой силы.

Должностное лицо НАТО в разговоре с Reuters выступило с прогнозом, что Россия сможет поддерживать свою военную экономику еще три-четыре года.

По его мнению, еще "пройдет определенное время" до тех пор, пока Украина накопит боеприпасы и персонал, необходимые для новых масштабных операций по наступлению.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!