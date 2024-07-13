Чтобы избежать замораживания войны в Украине, Западу необходимо заключить с Россией сделку о прекращении войны, что, скорее всего, подразумевает сохранение восточных территорий Украины под контролем России, заявил в интервью агентству LETA известный как философ этики международных отношений профессор международных отношений на факультете военных исследований лондонского King’s College Мервин Фрост.
"Думаю, сейчас необходимы очень скоординированные действия, чтобы выдавить россиян обратно и предложить им сделку. Она должна быть, потому что такую войну невозможно прекратить без договоренностей. Это не как во время Второй мировой войны, когда единственным решением был полный разгром противника, сейчас не так, и это очень важно", - указал Фрост.
Наиболее реалистичным исходом войны в Украине профессор считает сделку, которая позволит России сохранить русскоязычные территории Украины. Самый страшный вариант - это возможность замораживания и длительного продолжения войны, на что, по его мнению, Россия готова согласиться.
Фрост согласен с тем, что сейчас мы находимся далеко от такой сделки, так как обе стороны считают, что могут победить в войне.
"Они думают, что Запад устанет, НАТО устанет и начнет раскалываться, и россияне только продолжат оказывать давление", - предупредил Фрост.
Нежелание НАТО объявить своей целью поражение России Фрост объясняет прагматическими соображениями: нельзя смотреть только на Россию и Украину, нужно смотреть и с точки зрения глобальной практики суверенных государств.
"НАТО проявляет крайнюю осторожность, чтобы не допустить эскалации этой войны, не вовлечь в нее весь альянс со всеми его танками и солдатами, потому что, как только это произойдет, мы получим если не совсем мировую, то очень большую войну, которая может очень быстро перерасти в ядерную войну. Это не отвечает ничьим интересам, ни интересам Украины, ни интересам России, ни интересам Европы", - отмечает Фрост.
Он указывает, что ни у кого на Западе нет сомнений, что злоумышленник - [российский диктатор Владимир] Путин, однако и [президента Украины Владимира] Зеленского нужно удерживать от сообщений о том, что он стремится к полной победе.
"Ее никогда не достигнет. Тогда надо было действовать как Наполеону, у которого это, кстати, тоже не получилось. Полная победа нереальна", - уверен профессор King’s College.
Нынешнюю позицию НАТО он оценивает как очень ответственную - они объявили, что агрессор - Россия, что ее нужно выдавить обратно, и Украине будут помогать, однако дальше заявлений дело не идет.
"Если вам принадлежит дом и в него вломился грабитель, у вас есть все права делать все необходимое, чтобы выгнать злоумышленника, однако у вас нет прав убивать его или уничтожать все, что ему дорого - только выгнать злоумышленника из своего дома", - пояснил Фрост.
В безопасности стран Балтии профессор уверен полностью "Если Путин нападет на страну НАТО, то с ним будет покончено. В Североатлантическом договоре очень четко прописано участие всех стран-участниц, а НАТО - это не абы какая группа стран, в него входит могущественная страна в мире - США. Если Россия будет настолько глупа, что решит напасть на вашу страну, это будет конец России. Этого не произойдет, потому что Путин не глуп", - сказал профессор.
Он указал, что ни одна страна НАТО не выразила желание не защищать другую страну-участницу в случае вторжения, хоть о такой возможности и пытается постоянно говорить российская пропаганда.
Задержку и медлительность западной помощи Фрост объясняет нынешним спадом экономики.
"Абсолютно согласен, что наши страны не могут бесконечно финансировать боевые действия, который для них самих не жизненно важны. Конечно, эта война жизненно важна для Украины, но не для стран НАТО. Я могу попытаться объяснить это решение, но, конечно, не оправдать его. Я полностью согласен с вами в том, что, на мой взгляд, сейчас лучше всего было бы очень, очень сильно надавить, но, к сожалению, у меня нет права голоса", - высказался профессор.
В свою очередь неспособность или нежелание Запада блокировать экспорт российской нефти Фрост объясняет тем, что нефть покупают и продают предприятия, члены гражданского общества, а не страны.
"Это частные компании со своими акционерами, владельцами, которые вряд ли будут рады, если какая-то страна скажет, что сейчас обрежем всю вашу прибыль, так как нашей стране не нравится, что делает другая страна. Чтобы добиться того, чтобы санкции работали, нужно делать много политической работы. Чтобы жители согласились с санкциями, чтобы с ними согласились те же акционеры. Но это очень сложно, так как система глобальной торговли огромна", - сказал профессор.
Он также указал, что от санкций против экспорта российской нефти пострадали бы многие африканские страны, и эти страны бедны. Кроме того, в мире есть много стран, особенно в Африке, в которых царит мнение, что Путина не надо осуждать за выступление против Запада.
"По их мнению, Запад непоследователен, потому что в Африке тоже идут войны, но Запад не вмешивается. Например, война в Руанде или нынешняя война в Судане. Поэтому африканские страны считают Запад лицемерным и двуличным. Такая точка зрения очень удобна для Путина", - сказал Фрост.
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