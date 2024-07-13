Он указал, что ни одна страна НАТО не выразила желание не защищать другую страну-участницу в случае вторжения, хоть о такой возможности и пытается постоянно говорить российская пропаганда.

Задержку и медлительность западной помощи Фрост объясняет нынешним спадом экономики.

"Абсолютно согласен, что наши страны не могут бесконечно финансировать боевые действия, который для них самих не жизненно важны. Конечно, эта война жизненно важна для Украины, но не для стран НАТО. Я могу попытаться объяснить это решение, но, конечно, не оправдать его. Я полностью согласен с вами в том, что, на мой взгляд, сейчас лучше всего было бы очень, очень сильно надавить, но, к сожалению, у меня нет права голоса", - высказался профессор.

В свою очередь неспособность или нежелание Запада блокировать экспорт российской нефти Фрост объясняет тем, что нефть покупают и продают предприятия, члены гражданского общества, а не страны.

"Это частные компании со своими акционерами, владельцами, которые вряд ли будут рады, если какая-то страна скажет, что сейчас обрежем всю вашу прибыль, так как нашей стране не нравится, что делает другая страна. Чтобы добиться того, чтобы санкции работали, нужно делать много политической работы. Чтобы жители согласились с санкциями, чтобы с ними согласились те же акционеры. Но это очень сложно, так как система глобальной торговли огромна", - сказал профессор.

Он также указал, что от санкций против экспорта российской нефти пострадали бы многие африканские страны, и эти страны бедны. Кроме того, в мире есть много стран, особенно в Африке, в которых царит мнение, что Путина не надо осуждать за выступление против Запада.

"По их мнению, Запад непоследователен, потому что в Африке тоже идут войны, но Запад не вмешивается. Например, война в Руанде или нынешняя война в Судане. Поэтому африканские страны считают Запад лицемерным и двуличным. Такая точка зрения очень удобна для Путина", - сказал Фрост.

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