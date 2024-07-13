В уходящий выходной день произошло много важных событий - на Вентспилсском шоссе у Слоки произошло трагическое ДТП, некоторые школьники провалили экзамен по математике, в Литве зафиксировали торнадо, а Латвию пересекают опасные грозовые облака . Об этих и других новостях субботы, 13 июля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 13 июля ⟩ Провал экзамена по математике, тяжелая авария у Слоки, торнадо в Литве и грозовые облака в Латвии
Новости Латвии:
Вечером в субботу, 13 июля, Латвию пересекают грозовые облака, которые могут стать причиной разрушительной грозы, - они движутся с юго-запада на северо-восток, свидетельствует метеорологическая информация.
В субботу, 13 июля, на Вентспилсском шоссе у Слоки произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист и пострадала пассажирка мотоцикла. Как сообщили TVNET в полиции, пострадал и водитель легкового автомобиля.
"Поздравляю! Вы выбраны победителем конкурса и вам полагается 5 килограммов выращенной в Латвии вкусной черники". Такое сообщение с грамматическими ошибками от имени бренда черники с прикрепленной ссылкой, которая, если не присматриваться, кажется настоящей, получили любители ягоды, выразившие интерес к конкурсу, проводимому krummellenes.lv. Получил его и один из тех, кто в конкурсе не участвовал, а организовывал его.
Согласно первым предварительным результатам Государственного центра содержания образования (VISC), около 2700 учащихся средних школ не смогли преодолеть 15-процентный порог минимального общего балла на централизованном экзамене по математике оптимального уровня. Большинство проваливших экзамен по математике - ученики 11-х классов, ученики программ удаленного обучения и студенты третьего курса профессиональных учебных заведений. Средний балл учеников средней школы на этом экзамене составляет 34%.
Камеры видеонаблюдения на рабочем месте не редкость - в целях безопасности они размещены как в коридорах офисных зданий, так и в самих офисах. Однако, размещая камеры, работодатель должен следить, чтобы не нарушалась конфиденциальность сотрудников. Как TVNET+ выяснил в Госинспекции данных, особенно важен угол зоны работы камер. Что могут и что не могут фиксировать камеры наблюдения и может ли работник потребовать компенсацию за нарушение конфиденциальности?
За рубежом:
Во вторник, 9 июля, в соцсетях стало распространяться видео, на котором запечатлено, как водитель автобуса в Эстонии нападает на человека. Представитель автобусной фирмы, комментируя инцидент, заявил, что независимо от причин подобные действия и поведение водителя абсолютно неприемлемы, сообщает Rus.Postimees.
11 июля в Великобритании в результате столкновения двух грузовиков и легкового автомобиля на автодороге М62 у Уоррингтона погибли два пилота авиакомпании Ryanair, которые направлялись в аэропорт Ливерпуля, сообщает ВВС.
Киев не получил на саммите НАТО долгожданное приглашение в альянс. Но 32 страны подписали договор, призванный координировать усилия союзников по помощи Украине в сфере безопасности.
В Нигерии в пятницу, 12 июля, обрушилась школа, в которой ученики в тот момент сдавали экзамен. Погибли 22 ребенка, сообщает AFP.
Интересное чтиво:
В Латгале, на краю шоссе недалеко от Резекне, окруженная кустами, стоит скульптура - вырезанная из осязаемого материала картина из русской народной сказки "Лиса и журавль". Никому неизвестно, каково происхождение скульптуры и зачем она там находится.
Во вторник, 9 июля, новая европейская тяжелая ракета "Ариан-6" стартовала с космодрома Куру, расположенного во французском департаменте Гвиана на северо-востоке Южной Америки. Это был испытательный запуск ракеты, в результате которого несколько малых спутников были успешно выведены на орбиту вокруг Земли. Новую ракету-носитель видели в различных странах Европы. В Латвии некоторым также удалось не только увидеть ее, но и запечатлеть исторический момент. Вид был уникальный.
Певица и инфлюенсер Адриана Миглане недавно сделала неожиданное заявление: она покинула Латвию и отправилась на работу в Ирландию. Адриана рассказала TVNET+, почему приняла такое решение, что будет делать на чужбине и кто позаботится о ее сыне.
Американские исследователи на протяжении 20 лет наблюдали за почти 400 000 взрослых людей, у которых не было серьезных хронических заболеваний, чтобы выяснить, снижает ли ежедневный прием поливитаминов риск смерти в течение следующих двух десятилетий.
4 июля свое 67-летие отметил популярный актер театра и кино, звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров. Рассказываем об этом артисте в рамках рубрики "Звезда недели".
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