Главное за 13 июля Провал экзамена по математике, тяжелая авария у Слоки, торнадо в Литве и грозовые облака в Латвии

Камеры видеонаблюдения на рабочем месте не редкость - в целях безопасности они размещены как в коридорах офисных зданий, так и в самих офисах. Однако, размещая камеры, работодатель должен следить, чтобы не нарушалась конфиденциальность сотрудников. Как TVNET+ выяснил в Госинспекции данных, особенно важен угол зоны работы камер. Что могут и что не могут фиксировать камеры наблюдения и может ли работник потребовать компенсацию за нарушение конфиденциальности?

За рубежом:

Во вторник, 9 июля, в соцсетях стало распространяться видео, на котором запечатлено, как водитель автобуса в Эстонии нападает на человека. Представитель автобусной фирмы, комментируя инцидент, заявил, что независимо от причин подобные действия и поведение водителя абсолютно неприемлемы, сообщает Rus.Postimees.

11 июля в Великобритании в результате столкновения двух грузовиков и легкового автомобиля на автодороге М62 у Уоррингтона погибли два пилота авиакомпании Ryanair, которые направлялись в аэропорт Ливерпуля, сообщает ВВС.

Киев не получил на саммите НАТО долгожданное приглашение в альянс. Но 32 страны подписали договор, призванный координировать усилия союзников по помощи Украине в сфере безопасности.

В Нигерии в пятницу, 12 июля, обрушилась школа, в которой ученики в тот момент сдавали экзамен. Погибли 22 ребенка, сообщает AFP.

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