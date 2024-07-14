Главное за 14 июля Покушение на Дональда Трампа, поиск людей в море и запрет на фотографирование в ЗАГСе

Новости Латвии:

Вечером в субботу, 13 июля, в возрасте 65 лет умерла бывший спикер Сейма, депутат нескольких созывов Ингрида Латимира (в девичестве Удре), со ссылкой на ее близких сообщает Служба новостей LTV.

Если вы решите заключить брак в ЗАГСе без церемонии, может случиться так, что в альбом будет нечего положить, поскольку фотографировать в ЗАГСе запрещено.

Военно-морские силы Эстонии и Латвии ищут двух пропавших в море людей, сообщила специалист по общественным отношениям морских сил Латвии Даце Калниня. Одного из мужчин, Сергея Твауриса, нашли живым, поиски второго, Евгения Кинтса, продолжаются, сообщает Rus.LSM.

В субботу, 13 июля, латвийские водители-дальнобойщики собрались в Энгуре, чтобы принять участие во втором ежегодном слете грузовиков. В этом году мероприятие собрало почти в четыре раза больше участников, чем в прошлом.

За рубежом:

В экс-президента США Дональда Трампа выстрелили во время его выступления в Пенсильвании. Он прервал речь и покинул площадку. На видео видны следы крови на его лице.