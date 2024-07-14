В уходящий выходной день произошло много важных событий - покушение на Дональда Трампа, умерла бывший спикер Сейма Ингрида Латимира (в девичестве Удре), а Кирилл Буданов считает, что у россиян есть "страх" потерять Путина. Об этих и других новостях воскресенья, 14 июля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 14 июля ⟩ Покушение на Дональда Трампа, поиск людей в море и запрет на фотографирование в ЗАГСе
Новости Латвии:
Вечером в субботу, 13 июля, в возрасте 65 лет умерла бывший спикер Сейма, депутат нескольких созывов Ингрида Латимира (в девичестве Удре), со ссылкой на ее близких сообщает Служба новостей LTV.
Если вы решите заключить брак в ЗАГСе без церемонии, может случиться так, что в альбом будет нечего положить, поскольку фотографировать в ЗАГСе запрещено.
Военно-морские силы Эстонии и Латвии ищут двух пропавших в море людей, сообщила специалист по общественным отношениям морских сил Латвии Даце Калниня. Одного из мужчин, Сергея Твауриса, нашли живым, поиски второго, Евгения Кинтса, продолжаются, сообщает Rus.LSM.
В субботу, 13 июля, латвийские водители-дальнобойщики собрались в Энгуре, чтобы принять участие во втором ежегодном слете грузовиков. В этом году мероприятие собрало почти в четыре раза больше участников, чем в прошлом.
За рубежом:
В экс-президента США Дональда Трампа выстрелили во время его выступления в Пенсильвании. Он прервал речь и покинул площадку. На видео видны следы крови на его лице.
По окончании саммита НАТО премьер-министр Кая Каллас призналась эстонским журналистам, что вступила в спор со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном о том, как установить мир в Украине, сообщает Rus.Postimees.
Министр окружающей среды Кристен Михал станет во главе эстонского правительства после того, как нынешний премьер Кая Каллас возглавит европейскую дипломатию. Что изменится в эстонской политике при новом премьер-министре?
По словам Кирилла Буданова, у россиян есть "страх" потерять Путина и после его смерти они будут испытывать те же чувства, что граждане СССР после смерти Сталина.
Украинские военные из 68-й бригады сухопутных войск успешно захватили один из самых современных российских основных боевых танков Т-90М, сообщает Defence Blog.
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