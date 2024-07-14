Эксперт пояснил, что может измениться после покушения на Трампа

Сообщается, что Трамп был ранен в ухо в результате стрельбы на предвыборном митинге в субботу, 13 июля, и инцидент расследуется как покушение.

После стрельбы в Батлере, штат Пенсильвания, 78-летнего экс-президента с кровью на лице увели со сцены к машине. Позже он сообщил в посте в своей социальной сети Truth Social, что пуля прошла через верхнюю часть его правого уха.

Нападавший, находившийся на крыше соседнего здания, был застрелен агентами Секретной службы.

ФБР заявило в воскресенье, что стрелком был 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Американские СМИ сообщают, что он зарегистрировался как сторонник Республиканской партии в списке избирателей, хотя в 17 лет пожертвовал 15 долларов организации, аффилированной с Демократической партией.

На праймериз партийных партий в некоторых штатах США голосовать могут только те, кто зарегистрирован как сторонник этой партии.

В результате стрельбы также был убит один участник митинга, еще двое получили ранения и были доставлены на вертолете в больницу в критическом состоянии. По подсчетам издания The New York Times, всего стрелок совершил восемь выстрелов, прежде чем был убит сотрудниками Секретной службы.

Свидетели рассказали СМИ, что люди сообщили полицейским, что на крыше был мужчина с винтовкой, но реакция была недостаточно быстрой, и он начал стрелять.

Президент США Джо Байден, которому предстоит конкурировать с Трампом на ноябрьских выборах, осудил нападение и подчеркнул, что в Америке "нет места такому насилию".

Это нападение осудили также многие мировые лидеры.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!