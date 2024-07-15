Трамп отправился на первое публичное мероприятие после покушения

После произошедшего в субботу покушения Трамп сказал, что сначала рассматривал возможность отложить поездку на два дня, однако позднее решил, что нельзя допускать того, чтобы стрелок вынудил его менять свои планы.

Как уже сообщалось, Трамп в субботу был ранен в ухо во время предвыборного митинга, и произошедшее расследуется как покушение на убийство.

После стрельбы в Батлере, штат Пенсильвания, 78-летнего бывшего президента с кровью на лице увезли с места происшествия на машине. Позже он написал в своей социальной сети Truth Social, что пуля прошла через верхнюю часть его правого уха.

Нападавший, который находился на крыше соседнего здания, был застрелен агентами Секретной службы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!