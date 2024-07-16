Что-то между магией и алхимией: Rail Baltica как афера века

Если составить рейтинг наиболее провальных государственных проектов за последние 30 лет, то Rail Baltica займет первое место. Как минимум в Эстонии инициативы с более плохим управлением еще не было. Возможно, с техническими аспектами, такими как заказ цемента или организация тендера на строительство железнодорожного моста, все в порядке, но общая картина удручает, пишет эстонский Rus.Postimees.
Никто не несет ответственности. Это трагедия RB. Решения по RB, говоря об Эстонии, принимали все правительства. Неважно, кто именно это был.
Конечно, некоторые люди видят в этом еще один пример того, что правителям с подходом "мы все знаем, а вы молчите" нельзя доверять, поскольку обещания и реальность сильно расходятся. Популисты, конечно, пытаются этим воспользоваться, но поскольку они предлагают только нигилизм и ничего конструктивного, ситуация не улучшается, а недоверие растет, а настроение ухудшается.