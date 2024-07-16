Что-то между магией и алхимией: Rail Baltica как афера века

Никто не несет ответственности. Это трагедия RB. Решения по RB, говоря об Эстонии, принимали все правительства. Неважно, кто именно это был.

Конечно, некоторые люди видят в этом еще один пример того, что правителям с подходом "мы все знаем, а вы молчите" нельзя доверять, поскольку обещания и реальность сильно расходятся. Популисты, конечно, пытаются этим воспользоваться, но поскольку они предлагают только нигилизм и ничего конструктивного, ситуация не улучшается, а недоверие растет, а настроение ухудшается.