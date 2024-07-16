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Решение принято: с октября платные услуги "неотложки" подорожают

rus.tvnet.lv
Обновлено 16 июля 2024, 18:12
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Автомобиль NMPD. Иллюстративное фото.
Автомобиль NMPD. Иллюстративное фото. Фото: Ieva Leiniša/LETA

Платный вызов Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) и другие платные услуги станут дороже, предусматривают подготовленные Министерством здравоохранения изменения в расценках учреждения, которые во вторник, 16 июля, утвердило правительство.

Минздрав отмечает, что эти изменения повлияют только на тех физических и юридических лиц, которые используют оказываемые NMPD платные услуги.

В NMPD пояснили, что это такие услуги, как дежурство медиков на концертах, спортивных соревнованиях и других мероприятиях, плановая медицинская транспортировка, курсы обучения первой помощи и другие.

В NMPD подчеркнули, что этот прейскурант не относится к основным функциям скорой помощи - оказание неотложной медицинской помощи населению в критических для здоровья и жизни ситуациях.

Помощь пациентам с серьезными проблемами со здоровьем и угрожающими жизни состояниями оказывается бесплатно.

Поправки потребовались в связи с изменением объема средств, выделяемых на оплату труда врачей NMPD и других членов бригад, что повлекло за собой изменение размера их зарплат. Это в свою очередь повлияло на стоимость практически всех платных услуг, которая возросла в среднем на 9%.

Изменения приведут плату за услуги в соответствие с потребляемыми NMPD ресурсами и фактическими затратами на оказание государственных услуг, пояснили в министерстве.

Например, планируется, что вызов NMPD к человеку для оказания медицинской помощи, которая не считается неотложной, будет стоить на 6,69 евро дороже, в частности, 91,52 евро. В прошлом году было зарегистрировано 3322 таких вызова.

Вызов к человеку, которые не получает оплаченные из госбюджета услуги здравоохранения, для оказания неотложной помощи подорожает на 7,25 евро до 198,92 евро. В 2023 году было получено 1489 таких вызовов.

Перевозка пациента в ближайший стационар по его запросу, если нет медицинских противопоказаний, будет стоить 92,76 евро, что на 5,39 евро дороже, чем ранее. В прошлом году такая услуга оказывалась 104 раза.

Вызов бригады интенсивной терапии/неотложной медицинской помощи в границах Латвии обойдется на 8,67 евро дороже и будет стоить 108,32 евро в час. Эта бригада состоит из врача неотложной помощи, помощника врача и водителя оперативного транспорта.

Вызов бригады помощника врача в границах Латвии будет стоить 89,14 евро в час, что на 8,74 евро больше. В эту бригаду входят два помощника врача неотложной медицинской помощи и водитель оперативного транспорта.

В свою очередь вызов специализированной бригады в границах Латвии будет стоить 113,90 евро в час, что на 8,74 евро больше. В состав бригады входят врач-специалист, помощник врача неотложной помощи и водитель оперативного транспорта.

Вызов реанимационной бригады в Латвии обойдется на 8,90 евро дороже - до 118,01 евро в час. В состав бригады входят анестезиолог-реаниматолог, помощник врача неотложной помощи и водитель оперативного транспорта.

Также вырастут расходы на оказание медицинской помощи на мероприятиях, за платные консультации, обучение и другие услуги, предоставляемые NMPD.

Изменения вступят в силу с 1 октября.

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