Решение принято: с октября платные услуги "неотложки" подорожают

Вызов к человеку, которые не получает оплаченные из госбюджета услуги здравоохранения, для оказания неотложной помощи подорожает на 7,25 евро до 198,92 евро. В 2023 году было получено 1489 таких вызовов.

Перевозка пациента в ближайший стационар по его запросу, если нет медицинских противопоказаний, будет стоить 92,76 евро, что на 5,39 евро дороже, чем ранее. В прошлом году такая услуга оказывалась 104 раза.

Вызов бригады интенсивной терапии/неотложной медицинской помощи в границах Латвии обойдется на 8,67 евро дороже и будет стоить 108,32 евро в час. Эта бригада состоит из врача неотложной помощи, помощника врача и водителя оперативного транспорта.

Вызов бригады помощника врача в границах Латвии будет стоить 89,14 евро в час, что на 8,74 евро больше. В эту бригаду входят два помощника врача неотложной медицинской помощи и водитель оперативного транспорта.

В свою очередь вызов специализированной бригады в границах Латвии будет стоить 113,90 евро в час, что на 8,74 евро больше. В состав бригады входят врач-специалист, помощник врача неотложной помощи и водитель оперативного транспорта.

Вызов реанимационной бригады в Латвии обойдется на 8,90 евро дороже - до 118,01 евро в час. В состав бригады входят анестезиолог-реаниматолог, помощник врача неотложной помощи и водитель оперативного транспорта.

Также вырастут расходы на оказание медицинской помощи на мероприятиях, за платные консультации, обучение и другие услуги, предоставляемые NMPD.

Изменения вступят в силу с 1 октября.

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