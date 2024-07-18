Этап чемпионата мира по ралли в Латвии: что мероприятие принесет экономике страны?

Директор Tet Rally Latvia Раймонд Строкшс отмечает, что мероприятие уже распланировано полностью, осталось лишь провести его: "Я полностью уверен, что эти ребята сюда приедут, и они порадуются. Не все на 100% идеально. Потому что в первой версии мы подготовили маршрут в 256 км, именно спортивный элемент. Там я положа руку на сердце сказал, что все перфектно. Затем FIA (Международная автомобильная федерация) нам заставила вернуться обратно к протяженности в 300 км, поэтому мы добавили километров, отчего мне не на 100% комфортно, но нас заставили это сделать, и мы сделали. Насчет скоростных этапов у меня нет ни малейших сомнений, что там все суперски".