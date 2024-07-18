Этап чемпионата мира по ралли в Латвии: что мероприятие принесет экономике страны?

Организация латвийского этапа чемпионата мира по ралли (WRC) обошлась более 4,3 миллиона евро, при том, что софинансирование со стороны государства составило лишь малую часть суммы. Латвийское радио выяснило, какую пользу стране принесет это одно из самых престижных мероприятий в мировом автоспорте, которое пройдет в Латвии уже на этой неделе, пишет Rus.LSM.
По словам организаторов - предприятия Tet Rally Latvia - подготовка к этапу заняла более двух лет.
Директор Tet Rally Latvia Раймонд Строкшс отмечает, что мероприятие уже распланировано полностью, осталось лишь провести его: "Я полностью уверен, что эти ребята сюда приедут, и они порадуются. Не все на 100% идеально. Потому что в первой версии мы подготовили маршрут в 256 км, именно спортивный элемент. Там я положа руку на сердце сказал, что все перфектно. Затем FIA (Международная автомобильная федерация) нам заставила вернуться обратно к протяженности в 300 км, поэтому мы добавили километров, отчего мне не на 100% комфортно, но нас заставили это сделать, и мы сделали. Насчет скоростных этапов у меня нет ни малейших сомнений, что там все суперски".
Организаторы отметили, что, если судить по продажам билетов, то зрителей будет больше, чем планировалось изначально - судя по всему, ралли посетит около 50 тысяч человек. В основном это жители Латвии, но также приедет много зрителей из Литвы и Эстонии.
Финансирование со стороны государства составило 2,45 миллиона евро, а общий бюджет мероприятия оценивается в 4,3 миллиона евро. По словам Строкшса, главная цель организаторов - провести гонки и оплатить счета. Если деньги останутся, они будут возвращены в Госкассу.
Что проведение ралли принесет государству?
По данным Эстонии, у которой уже есть опыт в проведении мероприятий такого типа, около 85% зрителей составляют местные жители, остальные же приезжают из-за границы. Например, в регионе Тарту, где проходили соревнования, поступления в экономику составили порядка 10 миллионов евро. В то же время в Хорватии этап ралли в 2021 году принес более 100 миллионов евро.
По прогнозам Латвийского агентства инвестиций и развития, доходы Латвии от проведения WRC могут составить порядка 16,8 миллиона евро.
Кроме того, гонки - это не только само мероприятие, но еще и жилье и питание для участников и зрителей. В Курземе отели и рестораны уже готовятся к наплыву клиентов, в Талси и Кулдиге забронировано 90% мест в гостиницах.
Заработать смогут и владельцы земельных участков на маршруте ралли, с которыми организаторы договорились о размещении наблюдательных пунктов.
Этап чемпионата мира по ралли пройдет в Латвии с 18 по 21 июля. Латвию на нем представляет экипаж вице-чемпионов 2023 года - Мартиньш Сескс и Ренар Францис.
Латвийский этап WRC стартует в Риге, затем участники проедут по Курземе.
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