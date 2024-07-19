Зеленский Фото: EPA-EFE/REX/Shutterstock

Зеленский заявил о готовности работать с любым новым президентом США

Президент Украины также сказал, что готов работать с любым президентом США, кто бы ни был избран на этот пост. По его словам, сотрудничество с Дональдом Трампом, в случае, если его вновь изберут президентом, будет «трудной работой». «Но мы трудолюбивы», — подчеркнул Зеленский.

На этой неделе Дональд Трамп назвал своим кандидатом в вице-президенты США 39-летнего сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса, который последовательно выступал против американской военной помощи Украине.

Это усилило беспокойство по поводу того, что в случае избрания Трампа США прекратят поддержку Украины.

«Может быть, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами», — сказал Зеленский в интервью Би-би-си.

Также президент Украины прокомментировал прошлогоднее утверждение Трампа о том, что если бы у власти был он, то остановил бы конфликт в Украине за 24 часа.

По словам Зеленского, в Киеве были бы очень рады, если бы войну удалось завершить так быстро. «Но вопрос, какой ценой — и кто ее заплатит», — заметил президент Украины. По его мнению, платить за такое скорое окончание войны пришлось бы Украине.