В субботу возможны грозы

Во второй половине дня также возможны локальные грозы.

Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, а воздух прогреется до +19...+24 градусов.

В Риге во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Будет преобладать слабый и умеренный западный ветер, температура воздуха составит +21...+23 градуса.

Галерея: Рижский зоопарк

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