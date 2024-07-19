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В субботу возможны грозы

rus.tvnet.lv/LETA
Обновлено 20 июля 2024, 09:50
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Гроза в Риге
Гроза в Риге Фото: Edijs Pālens/LETA

В субботу, 20 июля, ожидается переменная облачность, местами пойдут кратковременные дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во второй половине дня также возможны локальные грозы.

Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, а воздух прогреется до +19...+24 градусов.

В Риге во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Будет преобладать слабый и умеренный западный ветер, температура воздуха составит +21...+23 градуса.

Галерея: Рижский зоопарк

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