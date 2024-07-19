В субботу возможны грозы

В субботу, 20 июля, ожидается переменная облачность, местами пойдут кратковременные дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Во второй половине дня также возможны локальные грозы.
Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, а воздух прогреется до +19...+24 градусов.
В Риге во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Будет преобладать слабый и умеренный западный ветер, температура воздуха составит +21...+23 градуса.
Галерея: Рижский зоопарк
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!