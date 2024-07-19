Главное за 19 июля Глобальный сбой в работе ИТ-систем, масштабные поиски Серго, Positivus и зачем запрещать TikTok

Президент США Джо Байден сталкивается со все новыми вопросами со стороны однопартийцев по поводу его кандидатуры на ноябрьских выборах. Ситуация осложняется тем, что него был снова диагностирован ковид, из-за чего его предвыборные мероприятия сейчас приостановлены.

Эстонский ребенок, у которого несколько дней назад на основании первичного анализа в Таллинне было диагностировано опасное инфекционное заболевание - холера, идет на поправку, сообщает Rus.Postimees.

По мнению уходящего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Европа и НАТО должны быть готовы к тому, что война в Украине затянется лет на десять — но парадокс ситуации, по его мнению, заключается в том, что чем убедительнее западные союзники будут демонстрировать, что готовы к долгой войне, тем быстрее она может закончиться.

Свердловский областной суд приговорил американского журналиста Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Обвинение просило для него более длительный срок — 18 лет лишения свободы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при поддержке стран Запада Украина может "попробовать завершить горячую стадию войны до конца этого года". Об этом он сказал в интервью Би-би-си во время своего визита в Великобританию.

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19 и 20 июля на Луцавсале в Риге проходит фестиваль Positivus. Первые посетители уже спешат занять территорию фестиваля. Смотрите фото!