Вот и подошла к концу рабочая неделя, наконец можно расслабиться и выдохнуть - впереди два выходных! Однако день выдался очень богатым на события, взять к примеру хотя бы глобальный сбой в ИТ-системах и начало фестиваля Positivus в Латвии. Об этом и не только рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о главном за пятницу, 19 июля.
Главное за 19 июля ⟩ Глобальный сбой в работе ИТ-систем, масштабные поиски Серго, Positivus и зачем запрещать TikTok
Новости Латвии:
В Латвии стали собирать подписи за запрет TikTok. Вокруг этого началась очень интересная дискуссия на знакомые темы: цензура, свобода слова, пропаганда. С одной стороны, российские телеканалы у нас же запрещены. Да и "оплот демократии" - США - стремится к запрету китайской соцсети.
А с другой - в чем принципиальное отличие TikTok от других соцсетей? Стоит ли нам запрещать вслед за ним YouTube, Instagram, Facebook? Давайте разбираться.
Организация по поиску без вести пропавших людей Bezvēsts.lv просит о помощи. В субботу, 20 июля, пройдут масштабные поиски Серго Тваури.
Чтобы уменьшить неравенство в обществе, координационная группа по налоговой политике при Министерстве финансов предложила ввести налог на наследство или дарение в размере 1%, если стоимость наследства или подарка превышает 500 000 евро в год.
"Прекрасно, что у них низкие результаты по математике. У них счастливое детство. Их, как в советское время, не заставляют с утра до ночи сидеть", - сказал популярный психолог и писатель Михаил Лабковский в эфире Латвийского радио, комментируя результаты экзаменов по математике школьников в Латвии.
В этом месяце Государственной полиции удалось арестовать двух нарушителей, распространявших особо опасное наркотическое вещество, сообщает передача Degpunktā на TV3.
Депутаты Европейского парламента (ЕП) Латвии не были единогласны в голосовании за повторное назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Европейской комиссии (ЕК), выяснило агентство LETA.
В латвийских магазинах все еще можно увидеть конфеты с изображением Петра I, чай "Корона Российской империи", российскую водку и икру. Российские и белорусские продукты питания по-прежнему продаются и в небольших магазинчиках, и в некоторых торговых сетях, пишет LSM.lv
На этой неделе усилиями пассажирки трамвая в рижском микрорайоне Иманта был задержан возможный педофил. Женщина не дала ему уйти и попросила водителя заблокировать двери. Инцидент произошел в 1-м трамвае, который ехал из Иманты на Юглу. История получила широкую огласку в соцсетях и СМИ. Порталу Rus.LSM удалось поговорить со всеми, кто участвовал в задержании возможного преступника, и выяснить подробности происшествия.
В Великобритании, Австралии, Германии и других частях мира в пятницу, 19 июля, был замечен глобальный сбой в работе ИТ-систем, от которого пострадали в основном авиакомпании, СМИ и банки, сообщили зарубежные СМИ. Произошли ли сбои в работе латвийских предприятий?
За рубежом:
Авиаперевозчики, теле- и радиовещательные компании, банки в различных странах сообщили о проблемах в работе из-за сбоя устройств, работающих в системе Windows. Позднее компания Microsoft сообщила, что основная причина глобального сбоя устранена. RUS TVNET собрал главное о нарушениях в ИТ-системах по всему миру.
Президент США Джо Байден сталкивается со все новыми вопросами со стороны однопартийцев по поводу его кандидатуры на ноябрьских выборах. Ситуация осложняется тем, что него был снова диагностирован ковид, из-за чего его предвыборные мероприятия сейчас приостановлены.
Эстонский ребенок, у которого несколько дней назад на основании первичного анализа в Таллинне было диагностировано опасное инфекционное заболевание - холера, идет на поправку, сообщает Rus.Postimees.
По мнению уходящего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Европа и НАТО должны быть готовы к тому, что война в Украине затянется лет на десять — но парадокс ситуации, по его мнению, заключается в том, что чем убедительнее западные союзники будут демонстрировать, что готовы к долгой войне, тем быстрее она может закончиться.
Свердловский областной суд приговорил американского журналиста Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Обвинение просило для него более длительный срок — 18 лет лишения свободы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при поддержке стран Запада Украина может "попробовать завершить горячую стадию войны до конца этого года". Об этом он сказал в интервью Би-би-си во время своего визита в Великобританию.
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19 и 20 июля на Луцавсале в Риге проходит фестиваль Positivus. Первые посетители уже спешат занять территорию фестиваля. Смотрите фото!
Секс-рабы, фосфор как средство аборта и склонение к сексу под угрозой заколдовать. Примерно так в наших широтах тысячи лет назад люди воспринимали физическое удовольствие и его последствия. Это выяснил археолог и описал публицист Йонатан Линдстрем в своей новой книге "Секс во все времена" об обычаях каменного века и средневековья в этой области отношений. Идея книги принадлежит издателю. Всем известно, что секс - востребованная тема, и на нее был сделан заказ археологу и публицисту. Сексуальность была важна для людей во все времена, всегда хватало и фантазии. Однако затем появились идеологии, верования и убеждения, которые уничтожили все, что было приобретено, понято, признано приемлемым. Поэтому коротко об открытиях автора - в этой статье.
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