Передача: Клиентка разочаровалась после покупки дорогой блузки латвийского производителя

Катрина, следуя указаниям в инструкции, стирала блузку при низкой температуре руками. К ее удивлению, вода в тазике стала темной.

Блузка была белого цвета, однако к плечам были прикреплены темные декоративные перья. Катрина указывает, что в плечах на блузке появились черные пятна.

"Я обратилась к производителю, чтобы разрешить эту ситуацию. Мне сказали предоставить чек, который я не сохранила, однако по банковскому переводу же видно, что я закупалась в магазине. Они предложили мне только подарочную карту на 50 евро, что даже не покрывает расходы на покупку блузки. Я не хотела подарочную карту, я хотела вернуть деньги", - рассказала Катрина.

На электронную почту она получила подтверждение производителя, что товар был некачественным.

"Нам очень жаль, что продукт не соответствует должному качеству, и мы приносим извинения за доставленные неудобства, а также благодарим за то, что вы предоставили нам эту информацию и фотографии. Подтверждаем, что это товар нашего производства, а также подтверждаем проблемы с качеством этого товара".

Однако производитель не дает публичных комментариев по поводу случившегося и сообщил программе по телефону, что не видел блузку вживую, поэтому ее нельзя назвать бракованной.

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