Главное за 22 июля Отец с ребенком случайно оказались в РФ, месть Латвии за ее позицию и штрафы за превышение скорости

Происходит преднамеренное продавливание нелегальных мигрантов в Латвию в отместку за принятые ею решения, заявил начальник Государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуятс в программе "900 секунд" на канале TV3.

Министр сообщения Каспар Бришкенс надеется получить поддержку депутатов на предложение применять штрафы с первого километра за превышение максимальной скорости, сказал министр.

За рубежом:

В Таллинне накануне Иванова дня на водителя такси было совершено нападение. В связи с произошедшим прокуратура возбудила уголовное дело, пишет Rus.Postimees.

В ночь на воскресенье, 21 июля, хакеры через сотни Telegram-каналов распространили сообщения, связанные с полномасштабным вторжением России в Украину, пишет "Медуза".

Избрание Джо Байдена в 2020 году должно было вернуть стабильность в Вашингтон после политического театра Дональда Трампа.

Лидеры стран мира выразили признательность президенту США Джо Байдену после его сообщения о выходе из предвыборной гонки, сообщает AFP.

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В Юрмале с ноября по март планируют разрешить находиться на пляжах с собаками, сообщает агентство LETA со ссылкой на сайт самоуправления Jūrmala.lv.

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