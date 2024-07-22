В уходящий рабочий день произошло много важных событий - стали собирать подписи за запрет TikTok, в Латвии начали возрождать заброшенную сельскую недвижимость, а RUS TVNET рассказывает о стадионе "Сконто" - культовом месте для всех футбольных болельщиков Латвии. Об этих и других новостях понедельника, 22 июля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 22 июля ⟩ Отец с ребенком случайно оказались в РФ, месть Латвии за ее позицию и штрафы за превышение скорости
Новости Латвии:
Центр радиоактивной безопасности (RDC) Государственной службы окружающей среды (VVD) не получал официальной информации об аварии на Ростовской АЭС в России, а уровень радиации в Латвии соответствует повседневной норме, сообщила глава отдела по связям с общественностью VVD Айя Ялинска.
Отец с ребенком из Латвии незаконно попали в Россию на SUP-доске, рассказал в передаче "900 секунд" телеканала TV3 начальник Государственной погранохраны генерал Гунтис Пуятс.
В Латвии стали собирать подписи за запрет TikTok. Вокруг этого началась очень интересная дискуссия на знакомые темы: цензура, свобода слова, пропаганда. С одной стороны, российские телеканалы у нас же запрещены. Да и "оплот демократии" - США - стремится к запрету китайской соцсети. А с другой - в чем принципиальное отличие TikTok от других соцсетей? Стоит ли нам запрещать вслед за ним YouTube, Instagram, Facebook? Давайте разбираться.
Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) наложила штраф на телекоммуникационного оператора SIA Tet в размере 10 025 евро за нарушение прав конечных пользователей.
Недвижимость с красивым видом стоимостью менее 10 тысяч евро? Нет, это не шутка и не очередной рассказ о дешевой недвижимости в Италии. В Латвии самоуправления также активизировались, чтобы заброшенная сельская недвижимость обрела новых хозяев. Как идут дела с продажей домов в волостях Каркю и Эргемес? Может быть, в Латвии тоже есть самоуправление, которое перехватило эстафету по восстановлению сельских домов?
Происходит преднамеренное продавливание нелегальных мигрантов в Латвию в отместку за принятые ею решения, заявил начальник Государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуятс в программе "900 секунд" на канале TV3.
Министр сообщения Каспар Бришкенс надеется получить поддержку депутатов на предложение применять штрафы с первого километра за превышение максимальной скорости, сказал министр.
За рубежом:
В Таллинне накануне Иванова дня на водителя такси было совершено нападение. В связи с произошедшим прокуратура возбудила уголовное дело, пишет Rus.Postimees.
В ночь на воскресенье, 21 июля, хакеры через сотни Telegram-каналов распространили сообщения, связанные с полномасштабным вторжением России в Украину, пишет "Медуза".
Избрание Джо Байдена в 2020 году должно было вернуть стабильность в Вашингтон после политического театра Дональда Трампа.
Лидеры стран мира выразили признательность президенту США Джо Байдену после его сообщения о выходе из предвыборной гонки, сообщает AFP.
Интересное чтиво:
Стадион "Сконто" - культовое место для всех футбольных болельщиков Латвии. Здесь выступала Metallica, местный мальчишка выбегал в объятия к Криштиану Роналду, а еще тут проходят выставки кошек и свои матчи проводят Riga FC и сборная Латвии.
Вундеркинд Уильям Джеймс Сайдис родился в конце XIX века. К сожалению, высокий интеллект не смог спасти его от собственных демонов.
Днем в понедельник, 22 июля, один из четырех птенцов в прямой трансляции гнезда белых аистов Мамы и Тукса, расположенного на одном из столбов электропередач Sadales tīkls, впервые покинул гнездо. Первый полет длился менее минуты. Сразу после этого птенец вернулся в гнездо, а остальные аисты радостно поприветствовали его.
В минувшие выходные на Луцавсале прошел фестиваль Positivus, о котором до сих пор говорят в социальных сетях. Вот самые яркие мнения о мероприятии!
В Юрмале с ноября по март планируют разрешить находиться на пляжах с собаками, сообщает агентство LETA со ссылкой на сайт самоуправления Jūrmala.lv.
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