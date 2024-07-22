Bolt Food заработал еще в двух городах Латвии

Таким образом, услуги Bolt Food будут доступны в десяти городах Латвии.

В Латвии услуга доставки еды Bolt Food доступна в Риге, Резекне, Елгаве, Юрмале, Лиепае, Даугавпилсе, Вентспилсе, Огре, Валмиере и Сигулде. В целом услуги Bolt Food доступны в более чем 70 городах в 20 странах Европы и Африки.

Напомним, Bolt Technology - компания мобильного приложения, которая предлагает под брендом Bolt услуги каршеринга, аренды электросамокатов, велосипедов и автомобилей, а также покупку и доставку еды в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

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