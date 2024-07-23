Подходит к концу очередной жаркий летний день. Главная новость сегодняшнего дня - возможно, обнаружены останки пропавшей Анны Янсоне. Кроме того, стало известно об обысках на собственности Татьяны Жданок, появились и подробности скандала на футбольном матче в Латвии. Об этом и не только рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о главном за вторник, 23 июля.
Главное за 23 июля ⟩ Обнаружение возможных останков пропавшей Анны, скандал на футбольном матче и обыски у Жданок
Новости Латвии:
Госполиция в воскресенье, 21 июля, проверила информацию о найденных останках и вещах человека, которые по признакам могут соответствовать описанию пропавшей осенью прошлого года Анны Янсоне, сообщили в Госполиции.
В начале июля в литовских медиа появилось сообщение, что девелопер Lords LB Asset Management приостановил строительство бизнес-квартала Дома печати (Preses nama kvartāls). Неужели визуальный облик столицы, которая и так раскурочена затянувшимся проектом Rail Baltica, пополнится унылыми каркасами еще одного недостроя? TVNET+ пообщался с экспертом.
Больше недели назад Серго Тваури пропал в Балтийском море у острова Роню. Хотя шанс найти мужчину живым и невредимым невелик, друзья и родственники не сдаются и активно продолжают поиски, сообщает программа Degpunktā.
Служба госбезопасности (VDD) вчера провела следственные действия на объектах, связанных с теперь уже бывшим депутатом Европарламента Татьяной Жданок (РСЛ).
Латвийская федерация футбола (LFF) начала расследование инцидента, произошедшего в матче 1-й лиги страны между RFS II и Leevon PPK. Сообщается, что мать футболиста враждебно ответила фанатам, которые пели "Путин - х**ло".
Футболист RFS Глеб Жалейко в ходе конфликта, произошедшего во второй по силе лиге Латвии, не выражал поддержку войне, а просто хотел защитить свою мать, сообщил во вторник в Instagram футболист.
Во вторник, 23 июля, стало известно, что останки человека, найденного под Калнциемсом в Елгавском крае, возможно, тело пропавшей в ноябре прошлого года Анны Янсоне. Исчезновение Анны потрясло ее коллег и школьников. Одна из ее коллег признает: она все-таки немного надеялась на чудо.
Вторжение России в Украину и последовавшие санкции оказали ощутимое влияние на глобальную торговлю. Эти перемены не обошли стороной и Латвию, для которой обе стороны конфликта были важными торговыми партнерами. Поэтому после февраля 2022 года страна столкнулась с заметными изменениями во внешнеэкономических отношениях.
Будущих военнослужащих на службу могут не брать и из-за проблем со зрением и здоровьем зубов, следует из сказанного председателем парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондом Бергманисом (СЗК) в интервью Латвийскому радио.
Произошедшая в начале июля авария в инфраструктуре дата-центра Латвийской Национальной библиотеки оказала существенное влияние на IT-системы в культурном ведомстве, в том числе на информационные системы библиотеки, сообщает Latvijas Avīze.
Рижские приюты в летний период заполнены меньше, чем зимой, и ночевать в них может любой попавший в кризисную ситуацию, но бездомные люди предпочитают другой стиль жизни, и некоторые из них устраивают себе жилища под столичными мостами. TVNET GRUPA случайно встретила одного такого. Как оказалось, это не единственный, кто сейчас живет под мостом и находится в поле зрения служб. Об этой проблеме говорится давно, и Департамент благосостояния Рижской думы подключается к решению проблемы. Разъясняем, какая ситуация под рижскими мостами сейчас.
Участница 5-го сезона открытого телевизионного социального проекта "Через тернии к..." (Caur ērkšķiem uz...), которая в программе упомянула, что регулярно употребляла алкоголь, в соцсети TikTok выразила открытый негатив в адрес граждан Украины. Диана сделала угрожающее заявление в прямом эфире, который на данный момент уже не сохранился, но то, что она сказала, не осталось незамеченным, пишет Apollo.lv.
В Госполицию поступила информация о том, что в собственности одного мужчины в волости Виргас Южнокурземского края был сожжен сарай и погибшим при пожаре считался его четвероногий друг Арго. Однако в ходе расследования уголовного дела были задержаны лица и выяснилось, что собака была похищена. Правоохранители установили местонахождение Арго и сделали возможной встречу хозяина и его верного друга.
Во второй половине дня в понедельник, 22 июля, на участке Рижской окружной дороги от Саласпилса до Бабите из-за аварии возникла километровая пробка. Недалеко от Яунмарупе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, сообщает передача Degpunktā.
В Латвии с начала июля констатирован выраженный рост удельного веса положительных образцов на Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Латвия получила выговор от Еврокомиссии за то, что при переносе Директивы о процессуальных гарантиях для детей, которые являются подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном процессе, не упомянула о ней, свидетельствуют поданные Министерством культуры правительству документы, сообщает агентство LETA.
Государственная полиция начала уголовный процесс по статье о похищении малолетнего ребенка 21 июля этого года. Известно, что отец ребенка вместе с ребенком незаконно пересек латвийско-российскую границу, что было зафиксировано Государственной погранохраной, которая также начала уголовный процесс. Оба человека были задержаны в Российской Федерации, сообщили TVNET в Госполиции.
За рубежом:
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