Главное за 23 июля Обнаружение возможных останков пропавшей Анны, скандал на футбольном матче и обыски у Жданок

Государственная полиция начала уголовный процесс по статье о похищении малолетнего ребенка 21 июля этого года. Известно, что отец ребенка вместе с ребенком незаконно пересек латвийско-российскую границу, что было зафиксировано Государственной погранохраной, которая также начала уголовный процесс. Оба человека были задержаны в Российской Федерации, сообщили TVNET в Госполиции.

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